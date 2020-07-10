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10.07.2020 18:39
Рубрика: Общество

Росстат: Россияне стали реже разводиться

Текст: Александр Проценко
В России стали реже разводиться, сообщает Росстат. По официальным данным отечественной статистики, в 2019 году на 1000 заключенных браков пришелся только 621 развод - на 12% меньше, чем в 2018-м, когда на то же число поженившихся пришлось 705 разведенных пар.

Агентство назвало регионы, где было зафиксировано наибольшее и наименьшее количество разводов - в Ленинградской области брак расторгло 889 семей, на Сахалине 878 супружеских пар. Самыми крепкими оказались семьи на Северном Кавказе (в Ингушетии, Дагестане и Северной Осетии), а также в Тыве. Рекордсменом с минимальным показателем бракоразводных процессов в стране стала Чечня - на население почти в 1,5 миллиона человек пришлось всего 147 разводов.

Фото: Александр Рюмин / ТАСС
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Статистики также зафиксировали, что наименее прочными зарекомендовали себя ранние браки, когда россияне заводят семьи в возрасте до 30 лет. Треть россиянок выходит замуж в 20-24 года, чуть меньше (около 30%) - в возрасте 25-29 лет, в 30-34-летнем возрасте - 22% женщин. Мужчины предпочитают связывать себя брачными узами позже, но и среди них в возрасте 25-29 лет женятся 35%. Но именно такие браки оказываются непрочными - на 100 свадеб в РФ приходится 65 разводов.

Самый популярный возраст расторжения брака - это 30-34 года. Брачные союзы держатся относительно недолго - 27% супружеских пар расходятся после 5-9 лет совместной жизни, 13% - после 10-14 лет. Сельские браки оказываются намного прочнее городских - они распадаются в четыре раза реже.

Большая часть разводящихся супругов в России успевает разойтись, так и не заведя детей, - таких пар среди распавшихся 48%. 34% супругов разводятся, уже имея общего ребенка, а 16,5% - даже двух.

Эксперт объяснила, почему россияне стали меньше разводиться
Общество Соцсфера Социология Правительство Минэкономразвития Росстат

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