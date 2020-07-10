Указ губернатора Сахалинской области от 8 июля 2020 года № 76 "О внесении изменений в указ Губернатора Сахалинской области от 12.05.2020 № 43 "Об ограничении въезда граждан на территорию Сахалинской области"

Постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Сахалинской области от 12.05.2020 № 43 "Об ограничении въезда граждан на территорию Сахалинской области" с учетом изменений, внесенных указами Губернатора Сахалинской области от 15.05.2020 № 45, от 20.05.2020 № 49, от 28.05.2020 № 55, от 05.06.2020 № 59, от 03.07.2020 № 71 (далее - указ), следующие изменения:

1.1. Пункт 2 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

"5) граждан, прибывающих на территорию Сахалинской области в туристских целях в составе организованных туристических групп (далее -туристы), предоставивших ваучер принимающей туристической компании, состоящей в Едином Федеральном реестре туроператоров Российской Федерации.".

1.2. Пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:

"- въезд на территорию Сахалинской области граждан, указанных в подпункте 5) пункта 2 настоящего указа, допускается при предъявлении ими цифрового пропуска и сведений о проведенных не ранее чем за 3 (три) дня до прибытия на территорию Сахалинской области лабораторных исследований на COVID-19, а также ваучера принимающей туристической компании.".

1.3. Пункт 6 после слов "министерству культуры и архивного дела Сахалинской области" дополнить словами ", агентству по туризму Сахалинской области".

2. Внести в Порядок оформления и использования цифровых пропусков для въезда граждан на территорию Сахалинской области в период действия режима повышенной готовности органов управления, сил и средств Сахалинской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Сахалинской области, утвержденный указом, следующие изменения:

2.1. Пункт 1.2 дополнить подпунктом 1.2.3 следующего содержания:

"1.2.3. туристов, предоставивших ваучер принимающей туристической компании, состоящей в Едином Федеральном реестре туроператоров Российской Федерации.".

2.2. Дополнить разделом 4 следующего содержания:

"4. Порядок оформления цифровых пропусков для туристов, предоставивших ваучер принимающей туристической компании, состоящей в Едином Федеральном реестре туроператоров Российской Федерации

4.1. Заявление о получении цифрового пропуска для туристов подается туристической компанией не позднее чем за три рабочих дня до даты въезда на территорию Сахалинской области.

4.2. В заявлении о получении цифрового пропуска для туриста туристической компанией указываются:

4.2.1. фамилия, имя, отчество (при наличии) туриста;

4.2.2. адрес планируемого места пребывания туриста на территории Сахалинской области;

4.2.3. контактные данные туриста (номер мобильного телефона, адрес электронной почты);

4.2.4. вид транспорта (морской, воздушный) прибытия, номер рейса;

4.2.5. дата прибытия в Сахалинскую область;

4.2.6. информация о принимающей туристической компании (наименование, ИНН, Ф.И.О. контактного лица, номер телефона, адрес электронной почты).

4.3. По результатам рассмотрения заявления о получении цифрового пропуска для туристов на основании сведений, содержащихся в пункте 4.2 настоящего Порядка, агентством по туризму Сахалинской области в течение двух рабочих дней принимается одно из двух решений:

4.3.1. об удовлетворении заявления на получение цифрового пропуска для туристов путем присвоения на Портале цифровому пропуску статуса "подтвержден";

4.3.2. об отказе в удовлетворении заявления на получение цифрового пропуска для туристов путем присвоения на Портале цифровому пропуску статуса "отказано".

4.4. Основанием принятия решения об отказе в удовлетворении заявления на получение цифрового пропуска для туристов является отсутствие информации, предусмотренной пунктом 4.2 настоящего Порядка.

4.5. Информация о результате рассмотрения заявления на получение цифрового пропуска для туристов не позднее чем за два рабочих дня до даты прибытия направляется на адрес электронной почты туристической компании, указанный в заявлении, посредством сервисов Портала.".

3. Настоящий указ вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Опубликовать настоящий указ в газете "Губернские ведомости", на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области, на "Официальном интернет-портале правовой информации".

Губернатор Сахалинской области В.И.Лимаренко







