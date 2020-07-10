Счетная палата рассказала об исполнении расходов на нацпроекты

Исполнение расходов бюджета на национальные проекты за полгода составило 35,1%, говорится в сообщении Счетной палаты (СП), поступившем в "Российскую газету".

За первое полугодие 2020 года расходы федерального бюджета на реализацию нацпроектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры составили 757,5 млрд рублей из установленных уточненной бюджетной росписью ассигнований в размере 2,156 трлн рублей, уточняется в сообщении.

По предварительным данным, исполнение расходов на 1 июля по десяти нацпроектам превысило 25%. Лидером остался нацпроект "Здравоохранение" - расходы по нему исполнены на 55,1% к бюджетным ассигнованиям, отмечают в СП. Далее следуют нацпроекты "Наука" (47,6%), "Жилье и городская среда" (42,8%), "Культура" (35,6%), "Демография" (35,3%), план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (32,2%), "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" (47,3%), "Образование" (28,4%), "Производительность труда и поддержка занятости" (по 28,3%) и "Безопасные и качественные дороги" (26,5%).

Самые низкие показатели по исполнению расходов отмечены по нацпроектам "Цифровая экономика" (10,5%), "Международная кооперация и экспорт" (14,8%) и "Экология" (21,8%).

В нацпроекте "Демография" самым исполняемым стал федеральный проект по формированию системы мотивации граждан к здоровому образу жизни (94%), в комплексном плане - проект "Коммуникации между центрами экономического роста" (41,8%), а самым неисполняемым - проект "Европа - Западный Китай" (1,4%); в нацпроекте "Здравоохранение" проект с самым высоким исполнением - "Развитие экспорта медицинских услуг" (100%), наименьшее исполнение - по проекту "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения" (16,7%), перечисляют в СП.

В проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги" наилучшее исполнение по федеральным проектам "Дорожная сеть" и "Автомобильные дороги Минобороны" (по 31,2%). В проекте "Цифровая экономике" в целом исполнение низкое, лучшие показатели у проекта "Информационная безопасность" (15,2%), в проекте "Образование" - у проекта "Поддержка семей, имеющих детей" (90,8%), в нацпроекте "Жилье и городская среда" - у проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" (100%).

В нацпроекте "Международная кооперация и экспорт" лучшее значение у проекта "Логистика международной торговли" (20,5%), в нацпроекте "Малое и среднее предпринимательство" - у проекта "Популяризация предпринимательства" (71,7%), в нацпроекте "Экология" - у федерального проекта по сохранению лесов (62,7%), говорится в сообщении СП.

В "Науке" наилучшие показатели у федерального проекта "Развитие научной и научно-производственной кооперации" (73,9%), в "Культуре" - проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" (42,5%), и в проекте "Производительность труда и поддержка занятости" - федпроект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" (31,2%).