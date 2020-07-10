Счетная палата рассказала об исполнении расходов на нацпроекты

Новости

В БиГ ветеранам вручены медали по случаю 75-летия Великой Победы 15:43
Российский хоккеист скончался в возрасте 23 лет 15:40
Ответ Toyota FJ Cruiser и Ford Bronco. Китайцы выпустят крутой внедорожник 15:40
Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию на Украине, в Ливии и на Балканах 15:26
Южная Корея ужесточит правила въезда для иностранцев 15:26
В Калужской области пострадавший в ДТП напал на прибывших медиков 15:23
Вышел трейлер триллера Невского с дочерью Ван Дамма "Темные мечты" 15:22
Власти Кореи обнародовали содержание предсмертной записки мэра Сеула 15:13
У российских BMW нашли серьезные проблемы с рулевым управлением 15:10
Песков призвал Жириновского подкрепить доказательствами слова о Фургале 15:08
Вучич назвал бессмысленной позицию Косово на переговорах под эгидой ЕС 15:08
HBO сделает ремейк "Сцен из супружеской жизни" Ингмара Бергмана 15:08
В Кировской области по факту взрыва газа в многоэтажке возбудили дело 15:04
КС РФ разъяснил порядок охраны жилья осужденных 15:03
В Минске пресечена деятельность сразу восьми наркодилеров 15:02
Волгоградца осудили за убийство соседа 14:53
В Екатеринбурге зафиксировали новый температурный рекорд 14:43
В Крыму откроют молодежный форум "Таврида" 14:35
В Кремле приветствуют участие Telegram в дискуссиях по развитию IT-отрасли 14:31
В Кремле считают гомофобские заявления перегибами 14:26
В Беларуси начали выпускать дизельные моторы для УАЗов и "ГАЗелей" 14:18
Последний танец: вышел клип на прощальную песню группы "Время и Стекло" 14:09
В Краснодаре полиция задержала организаторов притона интим-услуг 14:07
В МИД прокомментировали ход переговоров с Японией о мирном договоре 14:06
В Иране обнаружены многовековые петроглифы 13:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
10.07.2020 14:59
Рубрика: Экономика

Счетная палата рассказала об исполнении расходов на нацпроекты

Текст: Роман Маркелов
Исполнение расходов бюджета на национальные проекты за полгода составило 35,1%, говорится в сообщении Счетной палаты (СП), поступившем в "Российскую газету".
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

За первое полугодие 2020 года расходы федерального бюджета на реализацию нацпроектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры составили 757,5 млрд рублей из установленных уточненной бюджетной росписью ассигнований в размере 2,156 трлн рублей, уточняется в сообщении.

Путин в ближайшее время обсудит с кабмином реализацию нацпроектов

По предварительным данным, исполнение расходов на 1 июля по десяти нацпроектам превысило 25%. Лидером остался нацпроект "Здравоохранение" - расходы по нему исполнены на 55,1% к бюджетным ассигнованиям, отмечают в СП. Далее следуют нацпроекты "Наука" (47,6%), "Жилье и городская среда" (42,8%), "Культура" (35,6%), "Демография" (35,3%), план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (32,2%), "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" (47,3%), "Образование" (28,4%), "Производительность труда и поддержка занятости" (по 28,3%) и "Безопасные и качественные дороги" (26,5%).

Самые низкие показатели по исполнению расходов отмечены по нацпроектам "Цифровая экономика" (10,5%), "Международная кооперация и экспорт" (14,8%) и "Экология" (21,8%).

В нацпроекте "Демография" самым исполняемым стал федеральный проект по формированию системы мотивации граждан к здоровому образу жизни (94%), в комплексном плане - проект "Коммуникации между центрами экономического роста" (41,8%), а самым неисполняемым - проект "Европа - Западный Китай" (1,4%); в нацпроекте "Здравоохранение" проект с самым высоким исполнением - "Развитие экспорта медицинских услуг" (100%), наименьшее исполнение - по проекту "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения" (16,7%), перечисляют в СП.

В проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги" наилучшее исполнение по федеральным проектам "Дорожная сеть" и "Автомобильные дороги Минобороны" (по 31,2%). В проекте "Цифровая экономике" в целом исполнение низкое, лучшие показатели у проекта "Информационная безопасность" (15,2%), в проекте "Образование" - у проекта "Поддержка семей, имеющих детей" (90,8%), в нацпроекте "Жилье и городская среда" - у проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" (100%).

Поправки о народном бюджете прошли второе чтение

В нацпроекте "Международная кооперация и экспорт" лучшее значение у проекта "Логистика международной торговли" (20,5%), в нацпроекте "Малое и среднее предпринимательство" - у проекта "Популяризация предпринимательства" (71,7%), в нацпроекте "Экология" - у федерального проекта по сохранению лесов (62,7%), говорится в сообщении СП.

В "Науке" наилучшие показатели у федерального проекта "Развитие научной и научно-производственной кооперации" (73,9%), в "Культуре" - проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" (42,5%), и в проекте "Производительность труда и поддержка занятости" - федпроект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" (31,2%).

Экономика Казна Федеральный бюджет Госфонды и контрольные органы Счетная палата Национальные проекты 2019-2024

Главное сегодня

Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию на Украине, в Ливии и на Балканах
Объем наличных денег в России достиг рекордного значения
Медведев предложил создать стратегию действий по борьбе с эпидемиями
Лавров: США предопределили судьбу СНВ-3
Представитель ВОЗ оценила вероятность второй волны COVID-19 в России
Работодателям запретят отслеживать место работы удаленных сотрудников
Названы регионы с самими дешевыми новостройками