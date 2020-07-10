Раскрыт секрет изготовления идеального "александрийского" стекла

Совместная команда исследователей из Дании и Германии применила новый метод анализа изотопов гафния для изучения состава так называемого "александрийского" стекла, которое широко использовалось в Древнем Риме и считалось идеальным. Исследование впервые доказало, что это стекло производилось в Египте.

Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Известно, что стекло очень ценилось в Древнем Риме. Стекольная промышленность в этом государстве находилась на крайне высоком уровне. Из стекла изготавливали не только предметы быта, но и украшения.

Наиболее ценным, как ни удивительно, в тот период времени считалось бесцветное стекло. Чем прозрачнее оно было, тем дороже стоило. В письменных источниках оно упоминается как "александрийское стекло". Например, именно так оно названо в указе императора Диоклетиана, правившего в IV веке.

Само название указывает на его египетское происхождение. Однако до сих пор археологи не могли найти ни одного доказательства этого. При раскопках в Египте никогда не находили печи, в которых могло бы изготавливаться прозрачное стекло.

При этом на территории современной Палестины такие печи были найдены. Да и предыдущий анализ артефактов показал, что стекло было произведено в странах Леванта. Это регион вдоль побережья Средиземного моря, на территории которого сейчас находятся Израиль, Ливан и Сирия.

Там действительно много песка, который идеально подходит для производства стекла. Он содержит такое количество извести, которое необходимо, чтобы стекло сохраняло стабильную структуру. В Леванте производили прозрачное стекло, добавляя в него марганец. Это была хорошая продукция, но не идеальная. Она уступала по качеству "александрийскому" стеклу.

Чтобы решить давнюю загадку, исследователи применили принципиально новый метод. Они провели анализ артефактов, сопоставляя в них концентрацию изотопов гафния - редкого химического элемента.

Это окончательно позволило разделить римское стекло на два разных типа - "палестинское" и "александрийское". Присутствие изотопов гафния доказало, что последнее действительно изготавливалось в Египте, а не в Леванте.

"Изотопы гафния оказались важным индикатором происхождения осадочных отложений в геологии, поэтому мы ожидали, что изотопный анализ позволит идентифицировать песок, который использовался при производстве стекла, - говорит соавтор работы Чарльз Лешер из Университета Орхуса. - Это ожидание было подтверждено измерениями, что свидетельствует о тесной связи между археологией и геологией".

Более того, исследователям удалось, наконец, раскрыть секрет идеальной чистоты "александрийского" стекла. Выяснилось, что египтяне при его производстве добавляли в состав не марганец, как в Леванте, а сурьму. Именно это делало стекло кристально чистым и, следовательно, самым ценным.