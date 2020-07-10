Сергей Лавров заявил о возросших рисках ядерного противостояния

Россия на предстоящем саммите "ядерной пятерки" будет отстаивать тезис о недопустимости ядерной войны, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я согласен, что ядерные риски в последнее время существенно возросли, что ситуация в сфере безопасности, международной стратегической стабильности откровенно деградирует", - сказал Лавров. Его слова приводит ТАСС. Российский министр особо подчеркнул, что Вашингтон уже два года не может подтвердить принцип о недопустимости ядерного конфликта, что вызывает обеспокоенность в Москве.

По его мнению, эта ситуация складывается из-за стремления США во что бы то ни стало обеспечить себе глобальное доминирование в мире.