"Сочи" готов предложить Кокорину 3 миллиона евро в год

Футбольный клуб "Сочи" готов предложить нападающему Александру Кокорину долгосрочный контракт с зарплатой около трех миллионов евро в год.

Кокорин выступает за "Сочи" на правах аренды. Права на футболиста принадлежат "Зениту", контракт с которым истекает после окончания нынешнего сезона. В числе приоритетных вариантов сам Кокорин назвал переход в иностранный клуб.

Но, как стало известно "Чемпионату", руководители "Сочи" хотят, чтобы лучший бомбардир команды остался в клубе и готовы предложить ему длительный контракт с зарплатой около трех миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне Кокорин провел 9 матчей и забил 7 голов. Ранее нападающий "Сочи" поздравил "Зенит" с чемпионством.