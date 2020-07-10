"Спартак" объявил о назначении Газизова генеральным директором клуба

Московский футбольный клуб "Спартак" официально объявил о назначении Шамиля Газизова новым генеральным директором клуба.

"Совет директоров футбольного клуба "Спартак-Москва" принял решение о назначении Шамиля Газизова на должность генерального директора", - говорится всообщении на официальном сайте клуба.

"Приглашение в "Спартак" - огромный вызов и мощнейшая мотивация показать результат. Мои главные цели - титулы в России, постоянное участие в еврокубках и успешная бизнес-стратегия", - заявил Шамиль Газизов.

Шамиль Газизов с 2012 года руководил футбольным клубом "Уфа", где выстроил эффективную систему управления, добиваясь успешных финансовых результатов и сделав уфимский клуб узнаваемым брендом. В 2018-м уфимцы впервые приняли участие в розыгрыше еврокубка.