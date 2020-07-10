Постановление правительства Санкт-Петербурга от 9 июля 2020 года № 490 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121"

Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1.1. В пунктах 2.1, 2-1, 2-2, 2-7, 2-10.1 и 2-10.2 постановления слова "По 12.07.2020" заменить словами "По 26.07.2020".

1.2. Пункт 2.1.2 постановления исключить.

1.3. В пункте 2.1.10 постановления:

1.3.1. Слова "(в части исключительно помывочных зон)" исключить.

1.3.2. Слова "парикмахерских услуг, за исключением косметических услуг (по предварительной записи), услуг маникюра, педикюра (по предварительной записи)" заменить словами "услуг парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи)".

1.4. Абзац второй пункта 2-5.1 постановления изложить в следующей редакции:

"Действие настоящего пункта в части обеспечения наличия локальных нормативных актов, устанавливающих Стандарт безопасной деятельности, не распространяется на организации (индивидуальных предпринимателей), осуществляющие (осуществляющих) деятельность в сфере оказания услуг по приему и размещению граждан в санаторно-курортных организациях (санаториях) в соответствии с пунктом 2-5.9 постановления, услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга), услуг парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), бытовых услуг, банных услуг, услуг общественного питания исключительно с использованием сезонных объектов общественного питания (временных сооружений, предназначенных для размещения сезонных объектов общественного питания, в том числе с выносными столиками, для размещения летних кафе), а также услуг общественного питания стационарными предприятиями общественного питания исключительно с использованием уличной мебели, включая зонты, за исключением случаев расположения указанных сезонных объектов общественного питания и стационарных предприятий общественного питания на территориях парков, садов, скверов), а также на деятельность зоологических парков площадью более 5 га, государственных музеев, государственных учреждений культуры, осуществляющих выставочную деятельность, плавательных бассейнов и фитнес-центров (за исключением плавательных бассейнов и фитнес-центров, находящихся в зданиях торгово-развлекательных центров (комплексов), торговых центров), в отношении которых разрабатываются отдельные стандарты безопасной деятельности в соответствии с постановлением".

1.5. Пункт 2-5.6 постановления изложить в следующей редакции:

"2-5.6. Организациям (индивидуальным предпринимателям) оказывать услуги парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), услуги общественного питания исключительно с использованием сезонных объектов общественного питания (временных сооружений, предназначенных для размещения сезонных объектов общественного питания, в том числе с выносными столиками, для размещения летних кафе), а также услуги общественного питания стационарными предприятиями общественного питания исключительно с использованием уличной мебели, включая зопты, за исключением случаев расположения указанных сезонных объектов общественного питания и стационарных предприятий общественного питания на территориях парков, садов, скверов), бытовые услуги, банные услуги при условии принятия до начала осуществления деятельности локальных нормативных актов, устанавливающих стандарт безопасной деятельности в соответствии с примерными формами, разработанными и утвержденными Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, для указанных видов деятельности".

1.6. Дополнить постановление пунктом 2-5.14 следующего содержания:

"2-5.14. Осуществлять в помещениях физкультурно-спортивных организаций спортивную подготовку при соблюдении следующих условий:

обеспечения доступа в указанные помещения в дни осуществления спортивной подготовки исключительно тренерского состава, граждан, проходящих спортивную подготовку, а также обслуживающего персонала;

соблюдения требований и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека".

1.7. В пунктах 2-8, 2-20, 3.3 - 3.5 и 13 постановления слова "по 12.07.2020" заменить словами "по 26.07.2020".

1.8. В абзаце третьем пункта 2-10.2 постановления слова "пунктами 2-30 и 2-31" заменить словами "пунктами 2-34 и 2-35".

1.9. Пункт 2-10.3 постановления изложить в следующей редакции:

"2-10.3. По 31.08.2020 предоставление услуг по отдыху детей и молодежи и их оздоровлению в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, расположенных на территории Санкт-Петербурга".

1.10. Абзац второй пункта 2-20 постановления дополнить словами ", в помещениях организаций, оказывающих банные услуги, парикмахерских и салопов красоты (исключительно при оказании услуг, получение которых посетителями с использованием средств индивидуальной защиты невозможно)".

1.11. Дополнить постановление пунктами 2-34 - 2-36 следующего содержания:

"2-34. Комитету по образованию, администрациям районов Санкт-Петербурга с 13.07.2020 по 26.07.2020 организовать работу дежурных групп в отдельных государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, реализующих образовательные программы дошкольного образования, с наполняемостью не более 12 человек.

2-35. Рекомендовать частным образовательным организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, осуществляющим деятельность на основании лицензии на образовательную деятельность, с 13.07.2020 по 26.07.2020 организовать группы воспитанников с наполняемостью не более 12 человек.

2-36. Комитету по образованию до 12.07.2020 определить перечень отдельных государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих образовательные программы дошкольного образования, находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга, в целях организации групп воспитанников, указанных в пункте 2-34 постановления".

1.12. Пункты 13 и 13-1 постановления изложить в следующей редакции:

"13. Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга обеспечить взаимодействие с Санкт-Петербургским государственным казенным учреждением "Центр организации социального обслуживания" в целях организации с 13.07.2020 признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании во всех формах социального обслуживания (стационарной, полустационарной, на дому), а также составления индивидуальных программ предоставления социальных услуг с учетом ограничений, установленных в пункте 2-2 постановления.

13-1. Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга, администрациям районов Санкт-Петербурга обеспечить взаимодействие с поставщиками социальных услуг, включенными в реестр поставщиков социальных услуг в Санкт-Петербурге, в целях предоставления с 13.07.2020 социальных услуг получателям социальных услуг во всех формах социального обслуживания (стационарной, полустационарной, на дому) с учетом требований Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и ограничений, установленных в пункте 2-2 постановления".

1.13. В пункте 18-11 постановления слова "по 12.07.2020" заменить словами "по 31.08.2020".

1.14. Дополнить постановление пунктом 18-16 следующего содержания:

"18-16. Администрациям районов Санкт-Петербурга, собственникам и иным законным владельцам пляжей обеспечить ежедневную дезинфекцию контактных поверхностей элементов благоустройства, расположенных на территории пляжа, а также соблюдение между гражданами, находящимися на указанной территории, дистанции не менее 1,5 метра".

1.15. Приложение № 1 к постановлению дополнить пунктами 16 и 17 следующего содержания:

"16. Услуги платных туалетов.

17. Услуги копировально-множительные".

2. Установить, что организациям (индивидуальным предпринимателям), запрет (временное приостановление) деятельности которых отменяется постановлением, необходимо обеспечить:

получение уникального QR-кода, подтверждающего готовность выполнения соответствующего стандарта безопасной деятельности, полученного при регистрации в личном кабинете на сайте Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения "Центр развития и поддержки предпринимательства", подведомственного Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга;

использование гражданами средств индивидуальной защиты, указанных в пункте 2-5.3 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (за исключением случаев нахождения граждан в помещениях парикмахерских и салонов красоты (исключительно при оказании услуг, получение которых посетителями с использованием средств индивидуальной защиты невозможно);

соблюдение между гражданами дистанции не менее 1,5 метра;

соблюдение необходимых санитарных мер (дезинфекция контактных поверхностей, регулярное проветривание и использование оборудования по обеззараживанию воздуха в помещениях, антисептическая обработка рук при входе в помещения).

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 1.2, 1.3, 1.8, 1.10, 1.12 и 1.15, вступающих в силу с 13.07.2020.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Елина Е.И.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов







