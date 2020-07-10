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10.07.2020 09:30
Рубрика: Экономика

После отмены самоизоляции спрос на потребкредиты вырос на треть

Текст: Светлана Ментюкова
Спрос россиян на потребительские кредиты наличными в июне вырос на треть, но пока не вернулся к уровню до начала пандемии. При этом большинство клиентов теперь предпочитают оформлять услугу онлайн. Это следует из опроса крупнейших банков, сообщают РИА Новости.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"В мае спрос на потребительские кредиты вырос на 23% по сравнению с апрелем, а в июне еще на 30% по сравнению с маем. Однако возврат к докризисным объемам марта мы ожидаем не ранее июля - августа, когда будут сняты все ограничения и рынок вернется к прежнему ритму", - рассказал руководитель направления по развитию потребительских кредитов Райффайзенбанка Дмитрий Сивов.

Фото: iStock
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Рост спроса на потребкредиты на 30% за последний месяц зафиксировали и в "Русском стандарте". В Россельхозбанке отметили, что в июне 2020 года количество обращений за потребительскими кредитами увеличилось по сравнению с апрелем текущего года в три раза, по сравнению с показателями мая - в 1,6 раза.

В банках также сообщили, что коронавирус и введенные в связи с ним ограничения оказали влияние на способ оформления кредитов. Ряд банков даже сообщили о настоящем "буме оформления кредитов онлайн", отметив, что чаще всего таким способом оформляются небольшие займы. Кредит на крупные суммы клиенты предпочитают оформлять, лично присутствуя в банке.

В Райффайзенбанка в июне 76% клиентов получили кредит онлайн без посещения отделений или встречи с представителем банка для подписания документов. В первом квартале в Росбанке доля кредитов, выданных онлайн, составила 20% от общего числа выданных потребкредитов; во втором квартале уже 32%. Почти 50% клиентов "Открытия" оформляют кредиты наличными дистанционно. Около 70% клиентов Альфа-банка пользовались возможностью дистанционного оформления кредита и до введения карантинных мер, в период действия ограничений из-за коронавируса доля таких оформлений выросла до 90%. В банке "Хоум Кредит" рассказали, что полностью дистанционно через мобильное приложение оформляется около 20% выдаваемых кредитов наличными. Более 40% кредитов наличными выдается онлайн в Промсвязьбанке.

В банке "ДОМ.РФ" уточнили, что основные цели для взятия кредита у клиентов банка - это целевые покупки: автомобиль, загородный дом или участок, важное событие в жизни или ремонт. При этом, отметили в финансово-кредитном учреждении, доля кредитов на ремонт за последние два месяца существенно выросла. У банка "ДОМ.РФ" в мае-июне доля дистанционно заведенных заявок на кредиты наличными достигла около 80%, увеличившись по сравнению с апрелем текущего года на 15%, а с мартом - на 40%.

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