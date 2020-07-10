Стали известны итоги детского конкурса "Здоровье планеты? В моих руках"

Подведены итоги Международного детского творческого конкурса "Здоровье планеты? В моих руках" 2020.

В ежегодном конкурсе приняли участие молодые таланты со всей России и из стран ближнего зарубежья. Многие работы в очередной раз подчеркивают неразрывную связь здоровья природы и человека.

Благодаря поддержке Минприроды России, Росприродназора, МГАХИ имени В. И. Сурикова и РЖД удалось развить природоохранную культуру у подрастающего поколения и привлечь внимание к проблемам сохранения окружающей среды.

Для большинства участников это далеко не первый и не единственный шаг к заботе о природе и ответственному потреблению. Победители конкурса отправятся в Байкальскую международную школу, в которой они будут исследовать и изучать экосистему уникального озера Байкал.

Вместе мы сможем сохранить природные красоты нашей планеты для будущих поколений.

С творческими работами победителей можно ознакомиться на официальном сайте конкурса.