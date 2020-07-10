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У фильма "Бэтмен навсегда" есть "более мрачная" версия

Новости
    10.07.2020, 17:02
Текст:   Айгуль Бакирова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Спустя всего несколько дней после смерти режиссера фильма "Бэтмен навсегда" Джоэла Шумахера сценарист телесериала "Звездный путь: Пикар" Марк Бернардин всполошил социальные сети, опубликовав пост в Twitter, где рассказал о потенциальном существовании 170-минутной режиссерской версии фильма "Бэтмен навсегда".

Фото: instagram.com/ rubyrose
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"Я слышал из надежного источника, что у кинокомпании "Уорнер Бразер" существует 170-минутная версия "Бэтмена навсегда". Я думаю, в ней гораздо глубже рассказывается о его детских психологических и душевных проблемах и это была более серьезная, более мрачная версия того фильма "…", и они в конечном итоге сократили его, потому что он оказался слишком мрачным для детей", - написал он.

Американская газета Variety подтвердила, что расширенная версия ленты "Бэтмен навсегда" действительно существует и больше сосредоточена на сценах с участием Загадочника в исполнении Джима Керри. 170-минутная версия начинается с побега Двуликого из лечебницы Аркхэм и включает сцены с Загадочником, где он вторгается в пещеру летучих мышей и использует свою фирменную трость в качестве оружия. Основная часть этой версии фокусируется на эмоциональных и психологических проблемах, которые привели Брюса Уэйна к решению стать Бэтменом, включая сюжет, где Уэйн сталкивается с гигантской летучей мышью размером с человека.

Вышедшая в 1995 году версия 129 минут, а это значит, что в неё не были включены отснятые 40 минут.

Как заявили в студии Warner Bros., у них нет планов выпускать расширенную версию фильма, более того, в кинокомпании не уверены, что все кадры остались целыми. Даже если старые кадры сохранились, озвучка, цветовая палитра, вероятно, нуждаются в обновлении. Сам твит Бернардина о выпуске расширенной версии "Бэтмена навсегда" включал опрос о том, захотят ли зрители это увидеть. Более 75% респондентов ответили утвердительно.

Ранее в Сети появился тизер режиссёрской версии "Лиги справедливости".

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