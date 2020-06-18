Вышел тизер режиссерской версии "Лиги справедливости"

Зак Снайдер, судя по всему, до сих пор не нанял себе сотрудников, которые бы занимались продвижением его режиссерской версии "Лиги справедливости", чтобы он смог больше времени уделять непосредственно производственному процессу.

Вместо этого постановщик опубликовал в своем Twitter-аккаунте короткий 30-секундный тизер грядущей киноленты.

Назвать его информативным получится едва ли - в ролике Чудо-женщина с факелом в руках в некоем темном помещении обнаруживает подобие наскальной живописи, где текстом, местами похожим на кириллицу, рядом со страшной фреской написано нечто вроде "СКОТОИНДНС ДАРКСЕЙДОС".

В следующем кадре издалека демонстрируются уже непосредственно главный злодей - Дарксайд. Во многочисленных комиксам DC это - один из самых могущественных персонажей, поработитель миров и в целом не самая приятная личность.

Учитывая успехи "Саги Бесконечности" и догоняющую позицию Warner Bros в гонке кинокомиксов, его уже вполне можно называть "Таносом на минималках".

Вот именно таким "неожиданным" сюжетным поворотом Зак Снайдер собирается удивить аудиторию в своем Snyder Cut. Больше режиссер пообещал показать на DC FanDome.

Хотя поклонники, по крайне мере в интернете, по-прежнему продолжают ждать и надеяться на некое откровение. Об этом свидетельствуют как минимум множество работ от различных художников, которые собирают тысячи "лайков", а в дискуссиях фанаты обсуждают насколько появление Дарксайда сделает фильм лучше и интереснее.