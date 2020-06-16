DC организует собственную выставку на замену Comic-Con

Издательский дом DC анонсировал мероприятие DC FanDome, которое должно выступить своего рода заменой отмененной из пандемии выставке Comic-Con.

Уже традиционно для 2020 года мероприятие состоится в формате онлайн-трансляции 22 августа. Продолжительность при этом составит солидные 24 часа.

В течение суток поклонникам DC будут рассказывать о грядущих фильмах, сериалах, комиксах и видеоиграх.

Ожидается, что именно на DC FanDome зрителям покажут первые тизеры "Бэтмена" Мэтта Ривза и сиквела "Отряда самоубийц", а также представят новую игру про Темного рыцаря, которая должна стать перезапуском серии Batman: Arkham.