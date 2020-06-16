В Сети показали, как выглядит главный злодей нового фильма о "Бэтмене"

О сюжете грядущей киноленты "Бэтмен" Мэтта Ривза почти ничего не известно. На данный момент предполагается, что главным злодеем в картине выступит Загадочник, которого сыграет американский актер Пол Дано.

Художник awedope.arts, не дождавшись официальных кадров фильма, производство которого остановлено из-за пандемии, решил сам изобразить эксперта по смертельным головоломкам и поделился своим виденьем с подписчиками в Instagram.

Пользователям работа художника пришлась по душе, некоторые отметили, что на арте заметно влияние игровой адаптации серии Batman: Arkham.

Напомним, последний раз Загадочник появлялся на большом экране 25 лет назад в феерическом исполнении Джима Керри.

Персонаж является одним из старейших врагов Бэтмена, наряду с Джокером и Пингвином. Впервые он появился в комиксах в 1948 году.