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В Сети показали, как выглядит главный злодей нового фильма о "Бэтмене"

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    16.06.2020, 12:35
Текст:   Богдан Бобров

О сюжете грядущей киноленты "Бэтмен" Мэтта Ривза почти ничего не известно. На данный момент предполагается, что главным злодеем в картине выступит Загадочник, которого сыграет американский актер Пол Дано.

Художник awedope.arts, не дождавшись официальных кадров фильма, производство которого остановлено из-за пандемии, решил сам изобразить эксперта по смертельным головоломкам и поделился своим виденьем с подписчиками в Instagram.

Пользователям работа художника пришлась по душе, некоторые отметили, что на арте заметно влияние игровой адаптации серии Batman: Arkham.

Напомним, последний раз Загадочник появлялся на большом экране 25 лет назад в феерическом исполнении Джима Керри.

Персонаж является одним из старейших врагов Бэтмена, наряду с Джокером и Пингвином. Впервые он появился в комиксах в 1948 году.

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