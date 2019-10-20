Назван актер, который сыграет Загадочника в новом "Бэтмене"

Будущий фильм про Бэтмена, где знаменитого супергероя сыграет звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон, похоже, обрёл своего Загадочника. Это - Пол Дано.

Во всяком случае, такими данными располагает ссылающееся на свой источник издание Variety.

Официального подтверждения со стороны Warner Bros. пока нет, но утверждается, что всё уже на мази.

Отметим, что ранее в числе кандидатов на эту роль упоминался Джона Хилл. Который, впрочем, не менее уверенно может сыграть другого суперзлодея - Человека-пингвина.

Ранее стало известно, что Женщину-кошку в картине сыграет Зои Кравиц.

Российская премьера нового "Бэтмена" запланирована на 24 июня 2021 года.