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Назван актер, который сыграет Загадочника в новом "Бэтмене"

Новости
    20.10.2019, 19:57
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Будущий фильм про Бэтмена, где знаменитого супергероя сыграет звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон, похоже, обрёл своего Загадочника. Это - Пол Дано.

Фото: kinopoisk.ru
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Во всяком случае, такими данными располагает ссылающееся на свой источник издание Variety.

Официального подтверждения со стороны Warner Bros. пока нет, но утверждается, что всё уже на мази.

Отметим, что ранее в числе кандидатов на эту роль упоминался Джона Хилл. Который, впрочем, не менее уверенно может сыграть другого суперзлодея - Человека-пингвина.

Ранее стало известно, что Женщину-кошку в картине сыграет Зои Кравиц.

Российская премьера нового "Бэтмена" запланирована на 24 июня 2021 года.

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