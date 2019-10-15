Найдена актриса на роль Женщины-кошки в новом "Бэтмене"

Кинокомпания Warner Bros. утвердила актрису на роль новой Селины Кайл, Женщины-кошки в очередном "Бэтмене" (The Batman). На этот раз - от Мэтта Ривза ("Монстро", "Планета обезьян").

Как передает Deadline, Кэтвуман стала темнокожая Зои Кравиц ("Большая маленькая ложь", "Дивергент", "Безумный Макс: Дорога ярости", "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда"). Которой, кстати, обращаться к этому образу не впервой - именно голосом Зои Женщина-кошка говорит в оригинальной озвучке картины "Лего Фильм: Бэтмен".

Самого Бэтмена, напомним, сыграет бледная звезда киноадаптации "Сумеречной саги" Роберт Паттинсон. Причем его контракт подразумевает участие по крайней мере в трех картинах.

Плюс Джеффри Райт ("Мир Дикого Запада") сыграет комиссара Готэма Джеймса Гордона.

Кроме того, ведутся переговоры с актером Джонай Хиллом ("Волк с Уолл-стрит", "Маньяк"), который, предположительно, может сыграть Пингвина или Загадочника.

Съемки стартуют в Лондоне в январе. Российская премьера "Бэтмена" анонсирована на 24 июня 2021 года.