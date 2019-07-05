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В Малайзии задержан продюсер фильма "Волк с Уолл-стрит" Скорсезе

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    05.07.2019, 11:35
Текст:   Козьма Лоханкин

Риза Азиз, продюсер "Волка с Уолл-стрит" Мартина Скорсезе с Леонардо Ди Каприо, снова в центре внимания.

Как сообщает Газета.ру со ссылкой на Financial Times, продюсера задержали малайзийские правоохранители по подозрению в отмыванию денег и причастности к крупному коррупционному скандалу.

Пока Азиз, пасынок экс-премьера Малайзии Наджиба Разака, отпущен под залог. Он предстанет перед судом сегодня.

Напомним, скандал вокруг финансирования "Волка с Уолл-стрит" из малайзийского государственного фонда длится несколько лет.

Помимо злосчастной картины Скорсезе, Азиз продюсировал, в частности, фильмы "Тупой и еще тупее 2" и "Здравствуй, папа, Новый год!".

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