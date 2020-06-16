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Бэтмен против Капитана Америки: фанаты столкнули героев DC и Marvel

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    16.06.2020, 11:24
Текст:   Богдан Бобров

Фанаты кинокомиксов очень любят кроссоверы - такую тенденцию очень легко отследить по кассовым сборам последних "Мстителей" и мультфильма "Человек-паук: Через вселенные".

Фото: youtube.com
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Но если некоторые варианты с малой вероятностью, но все же возможны, например, Росомаха встретит Черную пантеру или три версии Питера Паркера узнают о существовании друг друга, то некоторым мирам не суждено встретиться никогда.

И речь, конечно же, о DC и Marvel - два издательских дома которые конкурировали на поле битвы супергероики задолго до того, как это стало модно делать на больших экранах.

Впрочем, поклонников данного жанра авторские права никогда не сдерживали, поэтому интернет полнится примерами различных столкновений двух вселенных.

Художник с ником pabloruizzx опубликовал в своем Instagram-аккаунте серию артов, на которых столкнул лбами персонажей из двух воинствующих лагерей.

На одном из них он показал исключительно женскую дуэль Чудо-женщины и Капитана Марвел.

Есть и разборка харизматичных бородачей Тора и Аквамена.

Продемонстрировано противостояние генно-модифицированного Кэпа и технологичного Бэтмена.

А завершается подборка с битвой Человека-паука, который пытается поймать в свои сети Киборга.

Пользователи встретили работы положительно, отметив при этом талант автора, а под самими изображениями разгорелись жаркие дискуссии о том, кто выйдет победителем из той или иной схватки.

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