Назван величайший герой за всю историю кинематографа

Журналом Empire в очередном выпуске по результатам опроса своих читателей составлен список из 50 величайших киногероев за всю историю.
Наибольшее количество голосов набрал Индиана Джонс, который в очередной раз должен появиться на большом экране в исполнении 77-летнего Харрисона Форда в 2022 году.
Второе место заняла Эллен Рипли - героиня Сигурни Уивер, уничтожая Чужих, показала, насколько женщина может быть сильной и независимой задолго до того, как это стало мейнстримом.
Замкнул тройку лидеров Железный человек в исполнении Роберта Дауни-младшего, запустивший повальную моду на кинокомиксы.
Позже сайт Film-News опубликовал весь список целиком. Первая десятка победителей рейтинга выглядит следующим образом:
1. Индиана Джонс;
2. Эллен Рипли;
3. Железный человек;
4. Капитан Америка;
5. Люк Скайуокер;
6. Бэтмен;
7. Лея Органа;
8. Джеймс Бонд;
9. Супермен;
10. Черная Пантера.