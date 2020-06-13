Назван величайший герой за всю историю кинематографа

Журналом Empire в очередном выпуске по результатам опроса своих читателей составлен список из 50 величайших киногероев за всю историю.

Наибольшее количество голосов набрал Индиана Джонс, который в очередной раз должен появиться на большом экране в исполнении 77-летнего Харрисона Форда в 2022 году.

Второе место заняла Эллен Рипли - героиня Сигурни Уивер, уничтожая Чужих, показала, насколько женщина может быть сильной и независимой задолго до того, как это стало мейнстримом.

Замкнул тройку лидеров Железный человек в исполнении Роберта Дауни-младшего, запустивший повальную моду на кинокомиксы.

Позже сайт Film-News опубликовал весь список целиком. Первая десятка победителей рейтинга выглядит следующим образом:

1. Индиана Джонс;

2. Эллен Рипли;

3. Железный человек;

4. Капитан Америка;

5. Люк Скайуокер;

6. Бэтмен;

7. Лея Органа;

8. Джеймс Бонд;

9. Супермен;

10. Черная Пантера.