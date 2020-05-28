Новости

Российский космический хоррор "Спутник" собрал более 1 млн просмотров 13:27
Apple даст Мартину Скорсезе денег на новый фильм с Ди Каприо 13:00
"Неумытая морда": Разин поддержал Пригожина в споре со Шнуровым 12:34
Михаил Ефремов пожаловался, что коронавирус сделал его дармоедом 27.05.2020
Вышел первый трейлер фильма "Майор Гром: Чумной Доктор" 27.05.2020

Генри Кавилл рвется обратно в DC: в каком фильме он появится

Новости
    28.05.2020, 13:20
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Судя по всему, согласие Генри Кавилла вернуться к роли Супермена за меньший гонорар все-таки начало приносить определенные плоды.

Фото: www.kinopoisk.ru
Студия Lucasfilm отложила старт новой эпохи во вселенной "Звездных войн"

Deadline сообщает о том, что британский актер снова сел за стол переговоров с Warner Bros. и DC.

Подчеркивается, что речь не идет о полноценном сиквеле "Человека из стали", также криптонец не должен появиться в новом "Бэтмене", "Чудо-женщине 1984" и "Отряде самоубийц 2".

Предполагается, что наиболее вероятное камео супергероя в красном плаще возможно в "Черном Адаме" или продолжении "Шазама".

На новость оперативно отреагировал диджитал-художник bosslogic, нарисовавший двух персонажей на соответствующем арте.

Кроме того, снова увидеть Генри Кавилла в образе Супермена можно будет в режиссерской версии "Лиги справедливости", премьера которой состоится в 2021 году на онлайн-платформе HBO Max. Остается только надеяться, что в этот раз весь бюджет не будет потрачен на "замазывание" его усов.

Новости

Актер из "Индианы Джонса" Дмитрий Дьяченко умер от передозировки 27.05.2020
Студия Lucasfilm отложила старт новой эпохи во вселенной "Звездных войн" 27.05.2020
Глава HBO Max: Режиссерской версии "Лиги справедливости" не существует 27.05.2020
Вышел русский трейлер хоррора про онлайн-экзорцизм "Час дьявола" 27.05.2020
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Раскрыты подробности сюжета "Аватара 2" 27.05.2020
Раскрыт обновленный состав "Стражей Галактики" 27.05.2020
"Девушка с татуировкой дракона" станет телесериалом 27.05.2020
⧣ Соединенное Королевство
Фото: twitter.com/ edgarwright
Премьера триллера Эдгара Райта "Прошлой ночью в Сохо" перенесена 27.05.2020
Джоан Роулинг опубликует новую детскую сказку 26.05.2020
Как должен был выглядеть Тор в представлении древних скандинавов 26.05.2020
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
Режиссер "Грани будущего" снимет боевик с Томом Крузом в космосе 27.05.2020
Колин Фаррелл показан в образе злодея Пингвина из нового "Бэтмена" 26.05.2020