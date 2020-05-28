Генри Кавилл рвется обратно в DC: в каком фильме он появится

Судя по всему, согласие Генри Кавилла вернуться к роли Супермена за меньший гонорар все-таки начало приносить определенные плоды.

Deadline сообщает о том, что британский актер снова сел за стол переговоров с Warner Bros. и DC.

Подчеркивается, что речь не идет о полноценном сиквеле "Человека из стали", также криптонец не должен появиться в новом "Бэтмене", "Чудо-женщине 1984" и "Отряде самоубийц 2".

Предполагается, что наиболее вероятное камео супергероя в красном плаще возможно в "Черном Адаме" или продолжении "Шазама".

На новость оперативно отреагировал диджитал-художник bosslogic, нарисовавший двух персонажей на соответствующем арте.

Кроме того, снова увидеть Генри Кавилла в образе Супермена можно будет в режиссерской версии "Лиги справедливости", премьера которой состоится в 2021 году на онлайн-платформе HBO Max. Остается только надеяться, что в этот раз весь бюджет не будет потрачен на "замазывание" его усов.