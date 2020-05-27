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Глава HBO Max: Режиссерской версии "Лиги справедливости" не существует

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    27.05.2020, 15:33
Текст:   Богдан Бобров

Глава HBO Max Боб Гринблатт сделал неоднозначное заявление о режиссерской версии "Лиги справедливости" и стоимости ее производства.

Фото: instagram.com/ pabloruizzx
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Его слова приводит Comicbook: "Нельзя просто зайти в какое-то условное хранилище и вытащить оттуда Snyder Cut. Потому что режиссерской версии попросту не существует - ее нет. По сути, Заку (Снайдеру) предстоит построить ее заново. Включая спецэффекты и кардинальное переосмысление фильма. Все это дико дорого. Хотелось бы мне сказать, что мы потратим только 30 млн долларов и на этом остановимся, но это чудовищно сложная задача".

Если дела обстоят именно таким образом, остается только удивляться, в насколько рискованное предприятие сорвались Warner Bros. и HBO.

Напомним, выход режиссерской версии "Лиги справедливости" стал возможен по большей части благодаря фанатской онлайн-кампании #ReleaseTheSnyderCut.

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