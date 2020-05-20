Официально анонсирован выход режиссерской версии "Лиги Справедливости"

Фанаты кинематографической вселенной DC и творческого гения Зака Снайдера наконец-то "продавили" руководство Warner Bros., и киностудия объявила, что режиссерская версия фильма "Лига Справедливости" увидит свет в следующем году на стриминговой платформе HBO Max.

Таким образом, подтвердились ранее курсировавшие слухи о том, что постановщик в первом квартале текущего года вел переговоры с боссами компаний по выпуску картины в расширенном формате.

Об успехе сделки Снайдер сообщил во время прямой трансляции просмотра "Человека из Стали". В своем заявлении он высказал следующие слова благодарности: "Хочу поблагодарить HBO Max и Warner Brothers за этот смелый жест поддержки всех причастных к созданию ленты и реализацию их изначально задуманного видения. Отдельное спасибо всем, кто участвует в движении #SnyderCut, за то, что сделали это реальностью".

Одним из первых на официальный анонс радостно отреагировал Джейсон Момоа (Аквамен), который за день до этого в достаточно грубой и ультимативной форме потребовал выпустить Snyder Cut.