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Официально анонсирован выход режиссерской версии "Лиги Справедливости"

Новости
    20.05.2020, 22:35
Текст:   Богдан Бобров

Фанаты кинематографической вселенной DC и творческого гения Зака Снайдера наконец-то "продавили" руководство Warner Bros., и киностудия объявила, что режиссерская версия фильма "Лига Справедливости" увидит свет в следующем году на стриминговой платформе HBO Max.

Фото: instagram.com/ willgray_art
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Таким образом, подтвердились ранее курсировавшие слухи о том, что постановщик в первом квартале текущего года вел переговоры с боссами компаний по выпуску картины в расширенном формате.

Об успехе сделки Снайдер сообщил во время прямой трансляции просмотра "Человека из Стали". В своем заявлении он высказал следующие слова благодарности: "Хочу поблагодарить HBO Max и Warner Brothers за этот смелый жест поддержки всех причастных к созданию ленты и реализацию их изначально задуманного видения. Отдельное спасибо всем, кто участвует в движении #SnyderCut, за то, что сделали это реальностью".

Одним из первых на официальный анонс радостно отреагировал Джейсон Момоа (Аквамен), который за день до этого в достаточно грубой и ультимативной форме потребовал выпустить Snyder Cut.

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