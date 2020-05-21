Стало известно, сколько денег потратят на Snyder Cut "Лиги справедливости"

После новости о выпуске режиссерской версии "Лиги справедливости" на стриминговой платформе HBO Max интернет захлестнула радостная волна сообщений и постов от фанатского сообщества.

Громче и эмоциональнее всех, впрочем, под аккомпанемент группы Metallica радовался Джейсон "Аквамен" Момоа.

После того, как первая волна ажиотажа схлынула, начали появляться и первые подробности.

The Hollywood Reporter удалось узнать примерный бюджет, который Warner Bros. придется потратить на доработку фильма - по разным оценкам он находится в интервале между 20 до 30 млн долларов. Эти деньги нужны, чтобы отрисовать графику и заполнить пробелы в повествовании.

Формат проекта пока окончательно не утвержден - это будет либо один почти четырехчасовой фильм, либо мини-сериал из шести эпизодов.

Кроме того, Зак Снайдер дал изданию несколько коротких, но емких комментариев.

"Это будет совершенно новый взгляд, особенно для тех, кто видел театральную версию - абсолютно другой опыт по сравнению с тем фильмом", - пообещал он зрителям.

Режиссер подчеркнул, что до сих пор так и не посмотрел прокатную версию, и основываясь на том, что ему о ней рассказывали, сказал: "Из того, что вы смотрели, я снял, вероятно, всего лишь четверть".

"Лига справедливости" вышла в 2017 году и стала финансовой катастрофой для Warner Bros., поставив под угрозу существование кинематографической вселенной DC.

Зак Снайдер выбыл из проекта посреди производственного процесса, и фанатское комьюнити запустило движение #ReleasetheSnyderCut, веря в то, что его версия в разы лучше того, что было показано в кинотеатрах.