Новости

Бывший муж Лолиты госпитализирован с тяжелыми травмами головы 13:49
Руби Роуз ушла из "Бэтвумен", потому что "устала от съемок" 12:06
29-летний актер из комедии "Баскетс" Хэйген Миллс совершил суицид 20.05.2020
Официально анонсирован выход режиссерской версии "Лиги Справедливости" 20.05.2020
Вышел трейлер сериала Богомолова про "ангарского маньяка" 20.05.2020

"Тирион Ланнистер" и "кхал Дрого" вновь снимутся вместе

Новости
    21.05.2020, 13:04
Текст:   Олег Усков

По мере того, как ряд стран объявляет о послаблении карантинных мер, появляется все больше приятных новостей из лагерей подзачахшей было киноиндустрии.

Фото: kinopoisk.ru
Руби Роуз ушла из "Бэтвумен", потому что "устала от съемок"

Такая, например: как передает Deadline, четырежды лауреат премии "Эмми" Питер "Тирион Ланнистер" Динклэйдж и Джейсон "кхал Дрого" Момоа сыграют в ленте Good Bad & Undead. Питер - Ван Хельсинга, последнего из рода охотников на упырей, а Момоа - вампира.

При этом герой Джейсона поклялся никого больше не убивать, так что они с Ван Хельсингом заключают пакт о сотрудничестве, занимаясь надувательством и балаганом: парочка колесит по городам, где вампир пугает население, а Ван Хельсинг за вознаграждение жителей от напасти якобы избавляет.

Но все меняется, когда за голову вурдалака назначается серьезная награда и в дело вступают настоящие охотники.

На всякий случай напомним, что оба снимались в "Игре престолов". Правда, ни разу не появлялись в кадре вместе - персонаж Момоа довольно оперативно выбыл из шоу, в то время как Тирион дотянул до финала.

Лента на балансе студии Legendary Pictures.

Сценаристы - Марк Свифт и Дэмиан Шеннон (новые "Спасатели Малибу", "Пятница 13-е" 2009-го, кроссовер "Фредди против Джейсона").

Режиссер - Макс Барбаков, дебютировавший в этом году в полном метре комедией "Палм-Спрингс".

Новости

Холли Берри сыграет в фильме Эммериха о столкновении Луны с Землей 20.05.2020
Майкл Бэй создаст фильм о пандемии COVID, которую не удалось обуздать 20.05.2020
Как должны были выглядеть в реальности герои "Игры престолов" и "Викингов" 20.05.2020
Умер актер и полицейский Кен Осмонд 20.05.2020
⧣ фото
Фото: instagram.com/ erikaherceg
Из группы "ВИА Гра" уходит очередная вокалистка 15.05.2020
В пожаре на Фрунзенской набережной пострадала квартира Георгия Буркова 14.05.2020
Опубликовано новое фото со съемок "Аватара 2" с Кейт Уинслет 14.05.2020
⧣ фантастика
Фото: instagram.com/ willgray_art
Фанаты "скрестили" Пеннивайза и Джокера 20.05.2020
Сыгравшая Бэтвумен Руби Роуз внезапно ушла из сериала 20.05.2020
В Сети Фантастическую четверку представили в новом звездном составе 19.05.2020
⧣ комедия
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер сериала "Космические войска" от создателей "Офиса" 19.05.2020
Видео: Росс из "Друзей" в самоизоляции сошел с ума 19.05.2020
Риз Уизерспун сыграет в "Блондинке в законе 3" 19.05.2020