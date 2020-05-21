"Тирион Ланнистер" и "кхал Дрого" вновь снимутся вместе

По мере того, как ряд стран объявляет о послаблении карантинных мер, появляется все больше приятных новостей из лагерей подзачахшей было киноиндустрии.

Такая, например: как передает Deadline, четырежды лауреат премии "Эмми" Питер "Тирион Ланнистер" Динклэйдж и Джейсон "кхал Дрого" Момоа сыграют в ленте Good Bad & Undead. Питер - Ван Хельсинга, последнего из рода охотников на упырей, а Момоа - вампира.

При этом герой Джейсона поклялся никого больше не убивать, так что они с Ван Хельсингом заключают пакт о сотрудничестве, занимаясь надувательством и балаганом: парочка колесит по городам, где вампир пугает население, а Ван Хельсинг за вознаграждение жителей от напасти якобы избавляет.

Но все меняется, когда за голову вурдалака назначается серьезная награда и в дело вступают настоящие охотники.

На всякий случай напомним, что оба снимались в "Игре престолов". Правда, ни разу не появлялись в кадре вместе - персонаж Момоа довольно оперативно выбыл из шоу, в то время как Тирион дотянул до финала.

Лента на балансе студии Legendary Pictures.

Сценаристы - Марк Свифт и Дэмиан Шеннон (новые "Спасатели Малибу", "Пятница 13-е" 2009-го, кроссовер "Фредди против Джейсона").

Режиссер - Макс Барбаков, дебютировавший в этом году в полном метре комедией "Палм-Спрингс".