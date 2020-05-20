Как должны были выглядеть в реальности герои "Игры престолов" и "Викингов"

Английский художник и любитель истории Патрик Робинсон начал публиковать в своём Facebook небезынтересные материалы: он берёт кадры из популярных сериалов и придаёт им, по своему разумению, более соответствующий эпохе вид. В первую очередь это касается костюмов.

Вот, в частности, как должен, по мнению Робинсона, на самом деле выглядеть Джон Сноу из "Игры престолов", если бы он был военачальником конца XV века - именно на этот период особенно явно ориентировался при создании своего фэнтезийного мира Джордж Мартин.

А вот кадр из "Последнего королевства", четвёртый сезон которого недавно вышел на Netflix. Там, напомним, речь идёт о IX веке и завоевании данами Британии. Вот как преобразились Леофрик и Утред, сын Утреда.

Конечно, не остались без внимания Робертсона и рассказывающие приблизительно о той же эпохе "Викинги", последние десять серий финального сезона всё ещё не вышли в эфир. Художник переименовал шоу в "Данов", заметно усилив защиту Рагнара и его соперника.

Коснулся ревнитель исторической достоверности и игровой индустрии, облагородив Assassin"s Creed Valhalla.