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Карантин поможет Джорджу Мартину дописать продолжение "Игры престолов"

Новости
    20.03.2020, 18:09
Текст:   Козьма Лоханкин

Не было бы счастья, как говорится: из-за эпидемии коронавируса Джордж Мартин сел на карантин и плотно принялся за продолжение цикла "Песнь Льда и Пламени" - роман "Ветра зимы", который фанаты ожидают уже много лет.

Фото: youtube.com/ Euron Crow's Eye
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В своём блоге писатель опубликовал заявление, из которого следует, что Мартин временно сворачивает деятельность своей некоммерческой организации и кинотеатра и добровольно изолируется от общества. Ведь он находится в группе повышенного риска - ему уже 71 год, а пожилые люди переносят заразу тяжелее всего.

"Честно говоря, теперь я провожу больше времени в Вестеросе, чем в реальной жизни. Пишу ежедневно", - порадовал Мартин читателей.

Далее, впрочем, поспешив расстроить: по словам демиурга, в Семи Королевствах всё "довольно мрачно" - "но не так мрачно, как у нас".

"Просматривая новости, не могу избавиться от ощущения, что мы находимся в каком-то фантастическом романе", - добавил он.

"Ветра зимы" - шестая книга цикла, лёгшего в основу сериала "Игра престолов". Она должна стать в нём предпоследней.

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