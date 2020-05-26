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Колин Фаррелл показан в образе злодея Пингвина из нового "Бэтмена"

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    26.05.2020, 17:20
Текст:   Богдан Бобров

Недавно ирландский актер Колин Фаррелл поделился новыми подробностями о своей роли в грядущем фильме "Бэтмен" Мэтта Ривза. В нем он должен сыграть злодея Пингвина.

Съемки картины из-за пандемии приостановлены, поэтому оценить, как будет выглядеть ирландский актер в этом образе, на официальных кадрах получится еще не скоро.

Но у кинокомиксов о Темном рыцаре достаточно много поклонников, и один из них - художник Уильям Грей - представил в Instagram свой взгляд на антагониста в исполнении Фаррелла.

Арт получился достаточно темным и мрачным, что вполне соответствуют общей атмосфере и настрою киноленты, если верить словам Энди Серкиса.

Стоит отметить, что ранее Колина Фаррелла уже изображали на похожих "постерах".

Премьера "Бэтмена" запланирована на 1 октября 2021 года.

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Фото: instagram.com/ spdrmnkyxxiii
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