Колин Фаррелл показан в образе злодея Пингвина из нового "Бэтмена"

Недавно ирландский актер Колин Фаррелл поделился новыми подробностями о своей роли в грядущем фильме "Бэтмен" Мэтта Ривза. В нем он должен сыграть злодея Пингвина.

Съемки картины из-за пандемии приостановлены, поэтому оценить, как будет выглядеть ирландский актер в этом образе, на официальных кадрах получится еще не скоро.

Но у кинокомиксов о Темном рыцаре достаточно много поклонников, и один из них - художник Уильям Грей - представил в Instagram свой взгляд на антагониста в исполнении Фаррелла.

Арт получился достаточно темным и мрачным, что вполне соответствуют общей атмосфере и настрою киноленты, если верить словам Энди Серкиса.

Стоит отметить, что ранее Колина Фаррелла уже изображали на похожих "постерах".

Премьера "Бэтмена" запланирована на 1 октября 2021 года.