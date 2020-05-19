Колин Фаррелл поделился подробностями о своей роли в новом "Бэтмене"

Колин Фаррелл в грядущем "Бэтмене" Мэтта Ривза, съемки которого приостановлены из-за пандемии, воплотит образ Пингвина - одного из противников Темного рыцаря.

О своем персонаже и отношении ко всей франшизе ирландский актер рассказал в интервью изданию GMA News.

В детстве ему очень нравился сериал с Адамом Уэстом, а в бытность подростком он стал фанатом экранизаций Тима Бертона. Трилогия Кристофера Нолана, по его мнению, вдохнула в историю защитника Готэма новую жизнь и сделала ее по-настоящему современной.

О новой картине и своем участии Колин сказал следующее: "Меня в этом фильме не так уж и много, зато я имею определенный вес в повествовании. Есть несколько очень интересных сцен с моим участием, не могу дождаться, чтобы снова вернуться к работе".

Фаррелл подчеркнул, что амплуа злодея Освальда Кобблпота для него - новый опыт: "Я абсолютно уверен, что моя новая роль не похожа ни на одну из тех, которые мне доводилось играть раньше. Это выглядит оригинально и весело".

Премьера "Бэтмена" была перенесена из-за сдвига в производственном графике, связанного с эпидемией коронавируса, и теперь назначена на 1 октября 2021 года.