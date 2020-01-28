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Начались съемки "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном

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    28.01.2020, 13:44
Текст:   Олег Усков

Режиссер Мэтт Ривз ("Монстро", "Планета обезьян") сообщил через Twitter о начале съемок художественного фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в титульной роли. Объявление об утверждении кандидатуры которого в свое время вызвало изрядный резонанс.

Постановщик разместил сегодня в соцсетях фото "хлопушки" проекта, на которой виден логотип картины и указание на то, что группа трудится над сценой №17 ленты. За камерой - Грег Фрейзер. Тэг дополнительно уведомляет: стартовал первый день съемок.

Сюжет очередного "Бэтмена" расскажет о становлении легендарнейшего супергероя, не имеющего никаких сверхспособностей. Предполагается, что основным антагонистом в фильме Ривза станет Загадочник, которого играет Пол Дано.

В остальных ролях - Зои Кравиц (Женщина-кошка), Колин Фаррелл (вероятно - Пингвин), Энди Серкис (Альфред Пенниуорт), Джеффри Райт (комиссар Готэма Горден), Питер Сарсгаард, Джон Туртурро (Кармайн Фальконе, еще один враг Бэтмена), а также Кон О'Нилл и Алекс Фернс (оба знакомы нам по "Чернобылю").

Российская премьера - 24 июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что стартовали съемки нового фильма Дель Торо.

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