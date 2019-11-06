Колин Фаррелл и Энди Серкис могут пополнить каст нового "Бэтмена"

Актерский состав нового "Бэтмена" Мэтта Ривза могут пополнить Колин Фаррелл и Энди Серкис. Об этом сообщает Variety.

Первый рассматривается на роль Пингвина. В последний раз на большом экране этот злодей DC появлялся в картине Тима Бертона "Бэтмен возвращается" в исполнении Дэнни ДеВито. Ранее кандидатом на эту позицию назывался Джона Хилл.

Второй же может воплотить очередную версию Альфреда - дворецкого семьи Уэйнов и по совместительству помощника Темного рыцаря.

Кроме того, уже известно, что Женщину-кошку/Селину Кайл сыграет Зои Кравиц, а Пол Дано станет новым Загадочником, который по предварительной версии сценария займется объединением всех криминальных сил и структур Готэма против Бэтмена.

Напомним, на главную роль борца с преступностью утвержден Роберт Паттинсон, наиболее известный по подростковой серии фильмов "Сумерки".

В борьбе со злом посильную помощь Величайшему детективу будет оказывать комиссар местной полиции Джеймс Гордон - роль исполнит Джеффри Райт.