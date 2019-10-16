Новости

СМИ: В Москве арестована с поличным актриса из сериала "Солдаты" Юрасова 13:20
Marvel может снять "полностью женский" супергеройский фильм 11:56
После Криса Хемсворта Тора у Marvel может сыграть Натали Портман 11:44
Фото: актеры "Друзей" собрались в полном составе 11:01
Вышел трейлер ремейка "Леди и Бродяги" с настоящими собаками 10:53

Веном и Человек-паук сразятся друг с другом впервые за 12 лет

Новости
    16.10.2019, 13:03
Текст:   Олег Усков
Кадр из фильма "Человек-паук: Враг в отражении" (2007). Фото: kinopoisk.ru Кадр из фильма "Человек-паук: Враг в отражении" (2007). Фото: kinopoisk.ru
Кадр из фильма "Человек-паук: Враг в отражении" (2007). Фото: kinopoisk.ru

После того, как Sony и Marvel, изрядно понервировав общественность, все-таки пришли к консенсусу по вопросу Человека-паука, постановщик "Венома" Рубен Фляйшер озвучил ещё одну приободряющую новость.

Фото: kinopoisk.ru
После Криса Хемсворта Тора у Marvel может сыграть Натали Портман

Как передает Daily Mail, веселый злыдень-симбиот, угнездившийся в тушке Эдди Брока, и паучишка Питер Паркер вновь сойдутся в одном фильме. Чего не было уже дюжину лет.

Напомним: в прошлый раз эти двое встретились в 2007-м году в ленте "Человек-паук: Враг в отражении", заключительной части трилогии Сэма Рэйми.

По словам Фляйшера, проект - вопрос решенный. Но пока нет конкретики по срокам реализации. И как это вообще произойдет.
Найдена актриса на роль Женщины-кошки в новом "Бэтмене"

Но глава Marvel Studios Кевин Файги намекнул: персонажи могут встретиться в альтернативной вселенной, ведь Спайдермен способен туда перемещаться.

Меж тем сиквел прошлогоднего "Венома", встреченного не сказать что однозначно, но уверенно собравшего кассу в 856 миллионов при бюджете в сто, анонсирован к премьере на 1 октября 2020 года.

Поставит картину Энди Серкис. Харди - в деле. Плюс уже подписаны Вуди Харрельсон и Мишель Уильямс. Съемки стартуют в этом ноябре.

Ранее сообщалось, что Marvel может снять "полностью женское" супергеройское кино.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Хоакин Феникс врезался на Tesla в пожарную машину 15.10.2019
Пойманная с кокаином актриса Наталья Бочкарева не явилась в суд 15.10.2019
Дженнифер Энистон прокомментировала возможность продолжения "Друзей" 15.10.2019
Вышел финальный русский трейлер "Холодного сердца 2" 15.10.2019
⧣ видео
Фото: instagram.com/ mmmargaaret
Продюсер звезды "Дома 2" прокомментировала ее избиение на корпоративе 14.10.2019
Видео: в США арестована 81-летняя Джейн Фонда 13.10.2019
Видео: звезду "Дома 2" Марго Овсянникову избили на корпоративе 12.10.2019
⧣ Голливуд
Фото: youtube.com/ Universal Pictures Russia
Вышел русский трейлер "Доктора Дулиттла" с Робертом Дауни-младшим 15.10.2019
Найдена актриса на роль Женщины-кошки в новом "Бэтмене" 15.10.2019
"Джокер" продолжает лидировать в российском прокате 14.10.2019
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
Зловещему смеху Джокера найдено медицинское объяснение 11.10.2019
Видео: Фокс Малдер и Дана Скалли сыграли в "Людях в черном" 10.10.2019
Трейлер: фантастический триллер "Иные" выйдет в России 24 октября 10.10.2019