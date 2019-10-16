Веном и Человек-паук сразятся друг с другом впервые за 12 лет

После того, как Sony и Marvel, изрядно понервировав общественность, все-таки пришли к консенсусу по вопросу Человека-паука, постановщик "Венома" Рубен Фляйшер озвучил ещё одну приободряющую новость.

Как передает Daily Mail, веселый злыдень-симбиот, угнездившийся в тушке Эдди Брока, и паучишка Питер Паркер вновь сойдутся в одном фильме. Чего не было уже дюжину лет.

Напомним: в прошлый раз эти двое встретились в 2007-м году в ленте "Человек-паук: Враг в отражении", заключительной части трилогии Сэма Рэйми.

По словам Фляйшера, проект - вопрос решенный. Но пока нет конкретики по срокам реализации. И как это вообще произойдет.

Но глава Marvel Studios Кевин Файги намекнул: персонажи могут встретиться в альтернативной вселенной, ведь Спайдермен способен туда перемещаться.

Меж тем сиквел прошлогоднего "Венома", встреченного не сказать что однозначно, но уверенно собравшего кассу в 856 миллионов при бюджете в сто, анонсирован к премьере на 1 октября 2020 года.

Поставит картину Энди Серкис. Харди - в деле. Плюс уже подписаны Вуди Харрельсон и Мишель Уильямс. Съемки стартуют в этом ноябре.

Ранее сообщалось, что Marvel может снять "полностью женское" супергеройское кино.