Новости

После Криса Хемсворта Тора у Marvel может сыграть Натали Портман 11:44
Фото: актеры "Друзей" собрались в полном составе 11:01
Вышел трейлер ремейка "Леди и Бродяги" с настоящими собаками 10:53
Хоакин Феникс врезался на Tesla в пожарную машину 15.10.2019
Пойманная с кокаином актриса Наталья Бочкарева не явилась в суд 15.10.2019

Marvel может снять "полностью женский" супергеройский фильм

Новости
    16.10.2019, 11:56
Текст:   Олег Усков

Гендерная справедливость готовится восторжествовать на очередной вершине: Marvel Studios может снять патентованное полностью женское супергеройское кино. То есть исключительно с бравыми и могучими женщинами во всех главных ролях.

Фото: kinopoisk.ru
"Джокер" продолжает лидировать в российском прокате

Об этом пишет Variety со ссылкой на источник из первых рук - актрису Бри Ларсон, Капитана Марвел.

Как заверила Бри, они вместе с другими актрисами Marvel уже решительно обсудили инновационную идею с боссом студии, важным продюсером Кевином Файги.

В духе "Кевин, пробил час - настала пора! Мы так хотим! Мы - готовы!".

Ларсон поясняет, что ни о каких конкретных договоренностях речи пока нет - "я не несу ответственности за будущее Marvel", говорит скромно - но если все участницы предполагаемого девичника подойдут к теме ответственно, с любовью и настоят на своем, а потенциальный зритель окажет им поддержку на этой гордом пути, то, возможно, фильм случится.

Напомним, что "марвеловский" мегасуперблокбастер этого года "Мстители: Финал" недавно установил новый рекорд по мировым сборам, заработав в прокате почти 2,8 миллиарда долларов и обойдя таким образом "Аватар".

Вышедший в этом же году "Капитан Марвел" собрал по миру 1,1 миллиарда.

Также мы сообщали о новых подробностях о грядущей женской версии Тора.

Ранее вышел трейлер "Хищных птиц" - про женскую супергеройскую команду DC, главного конкурента Marvel.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Дженнифер Энистон прокомментировала возможность продолжения "Друзей" 15.10.2019
Вышел финальный русский трейлер "Холодного сердца 2" 15.10.2019
Близкие Анастасии Заворотнюк впервые подтвердили, что она больна 15.10.2019
Генри Кавилл признался, что и раньше был фанатом "Ведьмака" 15.10.2019
⧣ Голливуд
Фото: youtube.com/ Universal Pictures Russia
Вышел русский трейлер "Доктора Дулиттла" с Робертом Дауни-младшим 15.10.2019
Найдена актриса на роль Женщины-кошки в новом "Бэтмене" 15.10.2019
"Джокер" продолжает лидировать в российском прокате 14.10.2019
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
Зловещему смеху Джокера найдено медицинское объяснение 11.10.2019
Видео: Фокс Малдер и Дана Скалли сыграли в "Людях в черном" 10.10.2019
Трейлер: фантастический триллер "Иные" выйдет в России 24 октября 10.10.2019
⧣ супергерои
Фото: kinopoisk.ru
"Джокер" заработал в России миллиард 12.10.2019
Вышел трейлер финального сезона сериала "Стрела" 28.09.2019
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel 27.09.2019