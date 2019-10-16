Marvel может снять "полностью женский" супергеройский фильм

Гендерная справедливость готовится восторжествовать на очередной вершине: Marvel Studios может снять патентованное полностью женское супергеройское кино. То есть исключительно с бравыми и могучими женщинами во всех главных ролях.

Об этом пишет Variety со ссылкой на источник из первых рук - актрису Бри Ларсон, Капитана Марвел.

Как заверила Бри, они вместе с другими актрисами Marvel уже решительно обсудили инновационную идею с боссом студии, важным продюсером Кевином Файги.

В духе "Кевин, пробил час - настала пора! Мы так хотим! Мы - готовы!".

Ларсон поясняет, что ни о каких конкретных договоренностях речи пока нет - "я не несу ответственности за будущее Marvel", говорит скромно - но если все участницы предполагаемого девичника подойдут к теме ответственно, с любовью и настоят на своем, а потенциальный зритель окажет им поддержку на этой гордом пути, то, возможно, фильм случится.

Напомним, что "марвеловский" мегасуперблокбастер этого года "Мстители: Финал" недавно установил новый рекорд по мировым сборам, заработав в прокате почти 2,8 миллиарда долларов и обойдя таким образом "Аватар".

Вышедший в этом же году "Капитан Марвел" собрал по миру 1,1 миллиарда.

Также мы сообщали о новых подробностях о грядущей женской версии Тора.

Ранее вышел трейлер "Хищных птиц" - про женскую супергеройскую команду DC, главного конкурента Marvel.