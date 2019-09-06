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Вышел тизер фильма "Хищные птицы" с Марго Робби

Новости
    06.09.2019, 16:17
Текст:   Илья Маршак
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Тизер кинокомикса о команде супергероинь "Хищные птицы" опубликован в YouTube.

Фото: youtube.com
Вышел трейлер продолжения мультсериала "Разочарование"

Подробности сюжета картины отсутствуют. Известно, что за основу взята концепция оригинального комикса DC, где несколько барышень собираются в команду для борьбы с преступностью.

Согласно тизеру, между делом напоминающему о премьере "Оно 2", центральным персонажем станет Харли Квинн (Марго Робби, "Однажды в… Голливуде"), которой предстоит объединиться с Черной Канарейкой (Джерни Смоллетт, "Настоящая кровь"), Охотницей (Мэри Элизабет Уинстэд, "Скотт Пилигрим против всех") и Рене Монтойа (Рози Перес, "Мертвые не умирают"), чтобы противостоять одному из самых опасных врагов Бэтмена - криминальному боссу Роману Сайонису, известному как Черная Маска (Юэн МакГрегор).

Фильм, премьера которого назначена на 6 февраля 2020 года, станет голливудским дебютом для Кэти Янь, известной по картине "Мертвые свиньи". Сценарием занималась Кристина Ходсон ("Бамблби", "Взаперти").

3 сентября портал We Got This Covered со ссылкой на известного инсайдера Грейс Рэндолф сообщил, что кинокомпания Warner Bros. планирует переснять большое количество сцен фильма, из-за чего дата премьеры - 6 февраля 2020 года - может быть перенесена.

Предыдущий тизер - здесь.

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