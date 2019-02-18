"Бамблби" оказался не спин-оффом "Трансформеров", а перезапуском

Когда-то (не так давно, в 2017-м) Майкл Бэй оптимистично пообещал еще 14 частей своих чудовищных (в хорошем и плохом смысле одновременно) "Трансформеров". Чуть ранее и студия Paramount, ответственная за выход фильмов по фантастической вселенной, сулила нечто подобное, заверив, что франшиза продумана аж до 2025 года.

Но в последнее время что-то пошло не так. Фильм 2017 года "Последний рыцарь" собрал 605,4 млн долларов при бюджете в 217, что в два раза меньше предыдущей части линейки. И это совершенно не устроило компанию. Так что эта лента, по всей видимости, стала последней из работ Бэя в серии - и никакие рободинозавры не спасли. Следующая часть, сначала запланированная было на этот год, была отменена.

Уже при работе над "Бамблби" Бэйл переместился из режиссерского кресла на пост сопродюсера, уступив руководство съемочным процессом Трэвису Найту, отметившемуся до этого замечательным мультиком "Кубо. Легенда о самурае". Само по себе это еще ничего не значило, тем более что "Бамблби" изначально позиционировался как спин-офф и приквел.

Однако теперь было решено "отвязать" фильм Найта от деятельности Бэя и провозгласить его перезапуском франшизы. То есть с момента выхода "Бамблби" мир гигантских роботов-перевертышей "обнулился" и его следует рассматривать как независимый от событий предшествовавших пяти фильмов. О чем объявили представители компании Hasbro, владеющей "Трансформерами", сообщает CBR. Как именно кинофраншиза будет развиваться далее, пока неизвестно.

Зато известно, что на Netflix в 2020 году выйдет мультсериал "Трансформеры: Война за Кибертрон".