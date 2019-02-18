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"Бамблби" оказался не спин-оффом "Трансформеров", а перезапуском

Новости
    18.02.2019, 14:24
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Когда-то (не так давно, в 2017-м) Майкл Бэй оптимистично пообещал еще 14 частей своих чудовищных (в хорошем и плохом смысле одновременно) "Трансформеров". Чуть ранее и студия Paramount, ответственная за выход фильмов по фантастической вселенной, сулила нечто подобное, заверив, что франшиза продумана аж до 2025 года.

Но в последнее время что-то пошло не так. Фильм 2017 года "Последний рыцарь" собрал 605,4 млн долларов при бюджете в 217, что в два раза меньше предыдущей части линейки. И это совершенно не устроило компанию. Так что эта лента, по всей видимости, стала последней из работ Бэя в серии - и никакие рободинозавры не спасли. Следующая часть, сначала запланированная было на этот год, была отменена.

Фото: kinopoisk.ru
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Уже при работе над "Бамблби" Бэйл переместился из режиссерского кресла на пост сопродюсера, уступив руководство съемочным процессом Трэвису Найту, отметившемуся до этого замечательным мультиком "Кубо. Легенда о самурае". Само по себе это еще ничего не значило, тем более что "Бамблби" изначально позиционировался как спин-офф и приквел.

Однако теперь было решено "отвязать" фильм Найта от деятельности Бэя и провозгласить его перезапуском франшизы. То есть с момента выхода "Бамблби" мир гигантских роботов-перевертышей "обнулился" и его следует рассматривать как независимый от событий предшествовавших пяти фильмов. О чем объявили представители компании Hasbro, владеющей "Трансформерами", сообщает CBR. Как именно кинофраншиза будет развиваться далее, пока неизвестно.

Зато известно, что на Netflix в 2020 году выйдет мультсериал "Трансформеры: Война за Кибертрон".

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