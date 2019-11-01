Вышел русский трейлер новой черной комедии Гая Ричи

В начале минувшего месяца Гай Ричи осчастливил нас трейлером своего нового фильма "Джентльмены", в котором явил то, за что мы его полюбили: английских бандитов, стрельбу, махинации и чёрный юмор.

После сомнительной наёмной отработки на ремейке диснеевского "Аладдина" автор таких незабываемых криминальных комедий, как "Карты, деньги, два ствола" и "Большой куш" решил вспомнить, с чего начинал свой в целом славный режиссёрский путь.

В центре сюжета - выпускник Оксфорда, решающий использовать свой ум и образование в преступных целях. Что влечёт за собой соответствующие последствия.

Актёрский состав тоже радует несказанно: Чарли Ханнэм, Мэттью Макконахи, Колин Фаррелл, Хью Грант и другие.

Фильм выйдет 1 января. Российская премьера состоится 13 февраля.

Трейлер на английском языке можно посмотреть здесь.