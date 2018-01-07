Видео: актеры и режиссеры, покинувшие мир в 2017 году

На YouTube-канале JoBlo Videos представлен очень грустный ролик, в котором отмечены актеры и режиссеры, покинувшие мир в 2017 году.

Среди различных видеороликов, отдающих дань памяти ушедшим в небытие кинодеятелям, всегда найдутся те, которые стараются упомянуть даже тех почивших актеров, режиссеров и продюсеров, чья слава закрепилась в умах зрителей лишь в связи с каким-то одним проектом.

Все лишь для того, чтобы напомнить зрителям, кто именно стоял за теми работами, которые их радовали или дарили мимолетную светлую печаль в разные периоды их жизни.

Вместе с тем трудно не отметить, что основной причиной смерти стали те или иные разновидности рака.

Среди сонма тех, кого забрал 2017 год, такие люди, как:

- Уильям Питер Блэтти (89 лет), режиссер, автор романа "Изгоняющий дьявола", причина смерти: множественная миелома.

- Мигель Феррер (61 год), актер ("Твин Пикс", "Робокоп"), причина смерти: рак гортани.

- Джон Херт (77 лет), актер ("Чужой", "Доктор Кто", "Человек-Слон"), причина смерти - предположительно рак поджелудочной железы.

- Билл Пэкстон (61 год), актер, режиссер и любимец Джеймса Кэмерона, снялся у последнего в "Титанике", "Терминаторе", "Чужих" и т.д. Причина смерти - инсульт и послеоперационные осложнения.

- Дон Риклс (90 лет), актер, комик ("История игрушек", "Казино"), причина смерти - почечная недостаточность.

- Чарли Мерфи (57 лет), старший брат Эдди Мерфи, актер, комик, сценарист ("Ночь в музее"), причина смерти - лейкемия.

- Джонатан Демми (73 года), режиссер, сценарист, продюсер, ("Молчание ягнят", "Замужем за мафией"), причина смерти - сердечно-сосудистое заболевание.

- Майкл Паркс (77 лет), актер ("Твин Пикс", "Морж", "От заката до рассвета"), причина смерти: не называется.

- Пауэрс Бут (68 лет), актер, ("Город грехов", "Дэдвуд"), причина смерти: рак поджелудочной железы.

- Роджер Мур (89 лет), актер ("Джеймс Бонд"), причина смерти: рак.

- Гленн Хэдли (62 года), актриса ("Дик Трейси", "Отпетые мошенники"), причина смерти: тромбоэмболия легочной артерии.

- Адам Уэст (88 лет), актер ("Бэтмен", "Гриффины", "Симпсоны", "Теория большого взрыва"), причина смерти: лейкемия.

- Джон Дж. Эвилдсен (81 год), режиссер ("Рокки", "Парень-каратист"), причина смерти: рак поджелудочной железы.

- Михаэль Нюквист (56 лет), актер ("Девушка с татуировкой дракона"), причина смерти: рак легкого.

- Мартин Ландау (89 лет), актер ("Эд Вуд", сериал "Миссия невыполнима"), причина смерти: сердечный приступ.

- Джордж Ромеро (77 лет), режиссер ("Ночь живых мертвецов"), причина смерти: рак легкого.

- Джон Херд (71 год), актер (дилогия "Один дома"), причина смерти: сердечный приступ.

- Сэм Шепард (73 года), актер, писатель, драматург ("Париж, Техас", "Родословная"), причина смерти: боковой амиотрофический склероз.

- Джерри Льюис (91 год), комик, актер, сценарист, режиссер ("Чокнутый профессор"), причина смерти: сердечно-сосудистое заболевание.

- Тоуб Хупер (74 года), режиссер ("Техасская резня бензопилой", "Полтергейст"), причина смерти не называется.

- Гарри Дин Стентон (91 год), музыкант, актер ("Твин Пикс", "Кристина", "Зеленая миля"), причина смерти: естественные причины.