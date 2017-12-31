Итоги 2017 года: лучшие сериалы-продленки по версии "Кинократии". Часть 2

В преддверии боя курантов мы завершаем подведение сериальных итогов 2017 года второй частью обзора о лучших многосерийных фильмов, премьеры которых состоялись ранее. Не забудьте ознакомиться со списком выдающихся премьер (часть 1, часть 2) и первой половиной текущего обзора.

Самый выдающийся (не считая "Твин Пикс") сериал современности в этом году одарил нас третьим шедевральным сезоном, который оказался даже круче, ярче и глубже предшественников.

Мрачная философская притча о природе зла демонстративно плюет на все условности, форматы и законы, ﻿идейно ﻿ближе всех подходя к оригинальному фильму братьев Коэн.

Юэн Макгрегор, как и Джеймс Франко, исполнил в этому году одновременно две роли - совершенно не похожих друг на друга и вечно конфликтующих братьев Стасси. И это далеко не все, чем третий сезон "Фарго", пестрящий отсылками и аллюзиями от Ветхого завета до Курта Воннегута, удивляет и впечатляет.

Посчастливится ли нам когда-нибудь увидеть четвертый сезон лучшего ТВ-шоу нашего времени, пока, увы, неизвестно. Но будем надеяться.

Новое творение Дэвида Линча - фильм самостоятельный, но рассматривать его как новую часть всеми любимого сериала начала девяностых вполне можно. Хотя и с оговорками.

Вопросов после просмотра восемнадцати серий осталось еще больше, чем после знаменитой сцены с зеркалом, а то, что здесь выдается за ответы, таковыми обычно являются не вполне. Но ведь именно за это ведь мы и любим автора "Головы-ластик" и "Малхолланд драйва".

А вопрос о том, кто убил Лору Палмер, не стоит давно, но, как выяснилось, это далеко не самая важная из ее загадок.

Мрачная, угрюмая, смурная, живодерская - до изощренного садизма и полной безжалостности, раскидистая, по массе параметров (бюджеты, гонорары, массовки, спецэффекты, так далее) практически беспрецедентная для ТВ фэнтезийная сага вот-вот выходит на финишную прямую. К вселенской скорби фанатов - это как отрезать часть себя.

Разумеется, восьмой, финальный сезон GOT, обещает стать былиной, о которой зрители будут рассказывать своим внукам, так, как нам отцы рассказывали про старые "Звездные войны". Увидим мы его теперь лишь в 2019 году. Если всё сложится, конечно. Тогда как седьмой, сопровождавшийся чередой преступной возни и как-то незаметно "слившегося" громогласного скандала со взломом HBO, наглядно и обнадеживающе подтвердил: совершенству нет предела. По крайней мере, в контексте ИП.

Седьмой, пару раз приостанавливаясь и сбавляя темпы и накал - исключительно чтобы дать публике отдышаться, зло, смело и эпично шел в гору, к венчающей сезон серии добравшись до неслыханного процента истерии: если у вас до сих пор не стоит перед глазами сцена разрушения Стены Визерионом, одним из трех драконов Дейенерис, порабощенного ныне Королем Ночи - человек вы, похоже, совсем ко всему равнодушный, вас ничем не проймешь.

Уже на протяжении нескольких лет "Игры престолов" остается не просто самым важным и главным драматическим сериалом, но и самым важным и популярным сериалом в истории индустрии в принципе. Равных нет. И оспаривать это смешно, комично и абсурдно.

"Нарко" / Narcos, 3 сезон

Раз уж "Викинги" смогли обойтись без Рагнара Лодброка, почему отличному триллеру Netflix не продолжить свою славную историю после кончины центральной фигуры первых двух сезонов - Пабло Эскобара?

Пожалуй, такого яркого злодея, как Эскобар, все же в третьем сезоне слегка не хватает, но история разгрома картеля Кали тоже легко увлекает: экшна, кровавых разборок и ошеломительных предательств меньше не стало. Нельзя не приветствовать возвращение Педро Паскаля к роли "грязного" агента УБН Хавьера Пеньи.

Задел на продолжение - в наличии, ждем приключений борцов с наркомафией - на этот раз, судя по всему, в Мексике.

"Мистер Робот" / Mr. Robot, 3 сезон

"Робот" тоже главный, в своей нише: сейчас это главный многосерийный параноид. "Бойцовский клуб" про хакеров". Вполне безумная и нескончаемо накручиваемая история до невозможности продвинутого айтишника Эллиота (будущий Фредди Меркьюри, лауреат "Эмми" Рами Малек), изначально бывшего чем-то вроде компьютерного "робин гуда", разоблачающего разного рода сетевых подонков, чем дальше в лес - тем мощнее выходящая на тотальный, планетарный уровень. С отчетливым привкусом пре-киберпанка и нуара: битва мегакорпораций, аннексия целых стран, галерея причудливых мразей и отморозков - и никаких принципов. Ну, почти.

Три сезона блестящий, страшно запутанный и сложносочиненный психологический триллер разыгрывали, по сути, "ноунэйми" - самым узнаваемым лицом на экране был Кристиан Слэйтер, играющий "мистера Хайда" - злую половину Эллиота. К которому в минувшей четвертом лихо присоединился Бобби Каннавале ("Винил", "Подпольная империя", дважды лауреат "Эмми"), сыгравший вежливого, невозмутимого психопата-оборотня с топором. И он там, кстати, еще не самый страшный.

Четвертый сезон сериала, уже успевшего стать легендой из-за своей технической дотошности и своеобразной операторской работы, - 2018 год.

"Нулевой канал" / Channel Zero, 2 сезон

Стартовый сезон хоррор-антологии "Нулевой канал", личной "Американской истории ужасов" канала SyFy, был опасным и показательно постмодернистским нагромождением из нездоровых фантазий, городских легенд, жгучих страшилок и атмосферы дурного сна…

И большая радость, что второй сезон "Канала" не стал отшатываться от этой линии. Где в центре сюжета на этот раз - некий таинственный Черный Дом, представленный конспирологами как "арт-объект". Дом появляется по миру в разных местах, вход - свободный. Внутри - анфилада комнат, населенных пугающими, давящими психику странностями. Но еще более странен и пугающ выход: в конце - дверь, как не сразу выясняется, в другой, параллельный мир, где обитают каннибалы-клоны, овеществленные упыри-мыслеформы. Мир-людоед, созданный Домом, оказавшимся огромным, нарушающим все физические законы живым существом.

Первый сезон был страшен и недобр, второй - откровенно жуткий. Пожалуй, один из самых страшных сериалов, что можно вообразить.

"Канал" уже продлен на третий (посмотрите отличный тизер) и четвертый сезоны по шесть эпизодов - с премьерами на 2018 и 2019 год. Шоураннер неизменен - Ник Антоска (слава ему!).

Вернувшись после более чем года томительного ожидания, "Козырьки" сходу принялись кидаться, простите за каламбур, жирными козырями, закончив первый же эпизод душераздирающей смертью одного из Шелби.

И далее: каверы на Red Right Hand в том числе от Игги Попа, столкновение бирмингемской мафии с настоящей, нью-йоркско-сицилийской, великолепный Том Харди, у которого каждый монолог - чистое золото, а каждая реплика - бриллиант, смерть еще одного важного персонажа, внезапное появление на горизонте фигуры Аль Капоне и финал, намекающий на скорое превращение сериала из британской "Подпольной империи" в британский "Карточный домик" (который, да, и так британский, но вы же понимаете).

Особо хочется отметить Эдриана Броуди и его выдающуюся игру бровями в стиле Роберта Де Ниро. Родись он пораньше на пару-тройку десятков лет раньше, вполне мог бы его заменить в сиквеле "Крестного отца". И не пришлось бы тогда у Сарика Андреасяна сниматься. Ну да не будем о грустном. "Острые козырьки" после третьего сезона были продлены сразу на два сверху (что, конечно, можно понять), а значит, очередное возвращение Томми Шелби - уже в новой должности - точно состоится.

"Завучи" / Vice Principals, 2 сезон

Еще одна утрата, но на этот раз причины смерти - естественные. Понятно, что историю можно было и дальше продолжать до "прыжков через акулу", но шоураннеры Дэнни МакБрайд и Джоди Хилл ушли если не в лучах славы (600-700 тысяч зрителей в среднем - так, пара лучиков), то достойно и на подъеме. Война за власть в школе завершилась разгромной победой дружбы, а киллер в маске, стрелявший в Нила Гэмби, раскрыт и наказан.

Глупых шуток стало гораздо меньше, да и шутки как таковые сошли на нет, юмор стал более тонок, ситуативен, а драма набрала серьезный вес. Моментами "Завучи" могут посостязаться в ядрености перепадов от абсурдного комизма в трагизм с "Конем БоДжеком", а это вам не хухры-мухры. Поэтому особенно жалко, что "Завучи", продемонстрировав завидный прогресс, закончились.

Но не стоит отчаиваться. Искрометную игру Дэнни МакБрайда и Уолтона Гоггинса можно увидеть (вскоре, будем надеяться, и в России) в "Горе-творце" Джеймса Франко и - будущей весной - в новой "Ларе Крофт" соответственно.

"Стэн против зла" / Stan Agains Evil, 2 сезон

Более смешной, но менее размашистый, кровавый, искусный и так далее младший брат "Эша против зловещих мертвецов" постепенно, помаленьку удаляется от родственника и движется от мистики в сторону темпоральной фантастики.

Бывший шериф городка Уиллардс-Милл Стэнли Миллер и нынешний начальник местного УВД Иви Баррет все чаще прыгают в прошлое и обратно. С другой стороны, судя по финалу сезона (спойлер), трупоглазая "машина времени" сломалась, и далее нас ждет постапокалипсис.

По большому счету, "Стэн против зла" - по-прежнему сериал, в первую очередь, для тех, кто ждет следующего сезона "Эша". Но это же совсем не плохо. Да и в изобретательности "Стэн" сильно прибавил: в одном из эпизодов злодей - коварный пони-оборотень, прекрасный и милый. К сожалению, с рейтингами у шоу совсем плохо - менее 200 тысяч зрителей на эпизод. Так что продолжение - под вопросом. Но и о закрытии никто ничего не говорит (тьфу-тьфу-тьфу).

"Черное зеркало" / Black Mirror, 4 сезон

Одна из самых удачных жанровых антологий с блеском отработала в этом году свой четвертый сезон. Где легкую скуку если что и вызывает, так это эпизод, снятый прославленной Джоди Фостер - "АрхАнгел" (ArkAngel). Чуть пресно и, в целом, предсказуемо нравоучительная история о чрезмерности родительской заботы. Чему технологии не во благо, а лишь в отягощение.

Остальное - ровной степени ударности страшилки, двигающиеся прежним курсом: темные стороны хайтека, потемки души и сумерки разума.

"USS Каллистер" (USS Callister) Тоби Хэйнса ("Шерлок", "Доктор Кто") - с Джесси Племонсом ("Фарго"), Кристин Милиоти ("Фарго", "Как я встретил вашу маму"), Джимми Симпсоном ("Мир Дикого Запада", "Карточный домик", "Карнавал") и Михаэлой Коэл ("Жевательная резинка"). В некотором роде - переложение краснознаменного рассказа Харлана Эллисона "У меня нет рта, но я должен кричать" в антураже "Стартрека";

"Металлист" (Metalhead) Дэвида Слэйда ("Леденец", "30 дней ночи") - монохромный, но сочный постапокалипсис-оммаж диковским "Крикунам";

"Повесь диджея" (Hang the DJ) многоопытного Тима Ван Паттена ("Игра престолов", "Клан Сопрано", "Подпольная империя") - начавшаяся как антиутопический "Лобстер" Лантимоса, вариация на тему самого цепкого (по мнению ряда критиков) эпизода прошлого сезона - "Сан Джуниперо" (San Junipero). Вариация, вселяющая оптимизм.

"Крокодил" (Crocodile) - злющий, мизантропический, малоэмоциональный, стылый, в скандинавской манере бездушный триллер австралийского клипмейкера Джона Хиллкоута ("Дорога", "Самый пьяный округ в мире", Предложение"). О неизбежности возмездия.

И, наконец, могучий, шоковый финал - "Черный музей" (Black Museum), антология в антологии, нейропанк Колма Маккарти ("Доктор Кто", "Новая эра Z", "Шерлок") про безумного и циничного ученого, д-ра Менгеле недалекого будущего. И изощренную месть.

Пятый сезон, предположительно, должен выйти в начале 2019 года. А в 2018-м нас ждет, кстати, приятный бонус - "Черное зеркало" станет еще и книжной серией.