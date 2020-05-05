Генри Кавилла представили в образе ситха из "Звездных Войн"

Художник под ником bosslogic из Австралии с некоторым запозданием поздравил своих подписчиков с Днем "Звездных войн" (4 мая) и Генри Кавилла с днем рождения (5 мая).

В качестве подарка он нарисовал арт, в котором показал британского актера в образе джедая, перешедшего на темную сторону Силы.

"С - значит ситх", - подписал автор изображение, обыграв таким образом литеру "S" на груди костюма Супермена.

Именинник откликнулся достаточно быстро. "Спасибо тебе, друг! С ситхами веселей", - прокомментировал Кавилл работу художника.

Пользователям Сети постер пришелся по душе. Сразу же посыпались мемы про "Ведьмаку заплатите чеканным кредитом" и предложения в адрес Lucasfilm взять актера на роль Ревана в каком-нибудь очередном спин-оффе по вселенной "Звездных войн".