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Чернокожая актриса из "Звездных войн" хочет спин-оффа о своем персонаже

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    29.04.2020, 18:59
Текст:   Богдан Бобров

Новая трилогия "Звездных войн" представила зрителям множество новых персонажей. Не все они были позитивно приняты или отмечены аудиторией.

Фото: kinopoisk.ru
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Например, Джанна, сыгранная британкой Наоми Аки, появилась лишь во второй половине "Скайуокер. Восход", и ее роль в сюжете трудно назвать особо значимой.

Тем не менее актриса в большом интервью изданию Digital Spy нашла другие позитивные моменты своего появления в космической саге: "Мне нравилось играть Джанну, потому что она сильная и смелая. Она одна из первых чернокожих женщин во вселенной "Звездных войн" за 41 год, которая играет заметную роль. Я чувствовала важность этого".

Кроме того, Наоми выразила надежду, что история ее героини получит продолжение в отдельном спин-оффе: "Мне нравится идея, что вселенная "Звездных войн" расширяется. Я думаю, что Джанна могла бы получить спин-офф. У нее действительно богатая предыстория и будущее, о котором мы до сих пор ничего не знаем".

При этом Аки не стала отвечать на вопрос, является ли Джанна дочерью Лэндо Калриссиана.

Все эти сведения вполне согласуются с недавними слухами о том, что Disney готовит "полностью женский" сериал по "Звездным войнам". Возможно, Наоми Аки также примет в нем участие.

Ранее борцы за права меньшинств потребовали отдельного сериала для третьестепенной героини Роуз Тико - первой женщины с азиатской внешностью в саге.

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