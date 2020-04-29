Чернокожая актриса из "Звездных войн" хочет спин-оффа о своем персонаже

Новая трилогия "Звездных войн" представила зрителям множество новых персонажей. Не все они были позитивно приняты или отмечены аудиторией.

Например, Джанна, сыгранная британкой Наоми Аки, появилась лишь во второй половине "Скайуокер. Восход", и ее роль в сюжете трудно назвать особо значимой.

Тем не менее актриса в большом интервью изданию Digital Spy нашла другие позитивные моменты своего появления в космической саге: "Мне нравилось играть Джанну, потому что она сильная и смелая. Она одна из первых чернокожих женщин во вселенной "Звездных войн" за 41 год, которая играет заметную роль. Я чувствовала важность этого".

Кроме того, Наоми выразила надежду, что история ее героини получит продолжение в отдельном спин-оффе: "Мне нравится идея, что вселенная "Звездных войн" расширяется. Я думаю, что Джанна могла бы получить спин-офф. У нее действительно богатая предыстория и будущее, о котором мы до сих пор ничего не знаем".

При этом Аки не стала отвечать на вопрос, является ли Джанна дочерью Лэндо Калриссиана.

Все эти сведения вполне согласуются с недавними слухами о том, что Disney готовит "полностью женский" сериал по "Звездным войнам". Возможно, Наоми Аки также примет в нем участие.

Ранее борцы за права меньшинств потребовали отдельного сериала для третьестепенной героини Роуз Тико - первой женщины с азиатской внешностью в саге.