Опубликованы новые кадры IX эпизода "Звездных войн" - с новыми героями

Заключительный эпизод новой трилогии "Звездных войн" все ближе, вот уже почти совсем чуть-чуть осталось подождать. А пока EW публикует очередную пачку ярких картинок, призванных наши ожидания подогреть.

На кадрах - всякое. Вот главгероиня Рей (Дэйзи Ридли) со световым мечом в руке внимательно наблюдает за круглой летающей штукой для джедайских тренировок - помните, Люк Скайуокер с такой развлекался в четвертом эпизоде? Вот штурмовик-перебежчик Финн глядит куда-то вдаль, стоя рядышком с дебютанткой саги, повстанкой по имени Джанна (Наоми Аки). Еще один дебютант - Ричард Э. Грант в роли злодейского генерала Прайда, который смотрит недовольно, свирепо. Плюс толпа штурмовиков, покоцанный Кайло Рен и другие знакомые нам герои.

Фильм, названный загадочно "Звёздные Войны: Скайуокер. Восход", ожидается, напомним, самым длинным из всех, 2 часа 35 минут. Причем, как признался Джон Бойега, играющий Финна, когда он впервые прочитал сценарий, ему пришлось перечитать его еще шесть раз - слишком много информации там, говорит. Что несколько, согласитесь, настораживает.

О сюжете, по традиции, известно немного. Разворачиваться он будет через год с небольшим после событий "Последних джедаев". Первый Орден, как мы помним, изрядно выкосил ряды повстанцев, и генерал Лея Органа послала Финна и По Дамерона скрести по сусекам далекой-далекой галактики в поисках союзников, но те не особо преуспели. Зато Рей проводила время с пользой, обучаясь владеть Силой. Таков расклад на начало фильма, в котором, если верить обещаниям причастных, вся троица наконец-то отправится на приключения вместе.

Российская премьера - 19 декабря. Кстати, чтобы приятно скоротать оставшийся месяц, настоятельно рекомендуем ознакомиться с сериалом "Мандалорец", ведь он несказанно радует: мощный космовестерн с безымянным героем в шлеме (ходят упорные слухи, что это таки Боба Фетт), поделенный на короткие эпизоды, насыщен всем, чем должен быть насыщен мощный космовестерн - немногословные персонажи, перестрелки из бластеров, сухие безлюдные пейзажи, редкий, но меткий юмор, космос, конечно же. Напоминает разом "Долларовую трилогию" и "Шестиструнного самурая" - и все это в сеттинге "Звездных войн".