Девятый эпизод "Звездных войн" будет самым длинным

Девятый эпизод "Звездных войн" может стать самым продолжительным во всей космической саге. Об этом сообщает Collider со ссылкой на собственные источники.

Длительность фильма, получившего в российском прокате название "Звёздные Войны: Скайуокер. Восход", составит 2 часа и 35 минут, что на три минуты больше чем в предыдущей картине - "Звёздные войны: Последние джедаи".

Как пишет CNBC, новой части франшизы уже удалось установить один рекорд еще до начала показа. В первый час было продано на 45% больше билетов, чем за аналогичный период для блокбастера "Мстители: Финал", ранее удерживавшего пальму первенства в этом показателе.

Таким образом, если информация о продолжительности фильма подтвердится, в копилке рекордов "Звездных войн" будет уже два трофея на старте.

Премьера финала третьей трилогии стартует в кинотеатрах 19 декабря.

Свежий финальный трейлер девятого эпизода - здесь.