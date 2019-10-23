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Девятый эпизод "Звездных войн" будет самым длинным

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    23.10.2019, 13:17
Текст:   Богдан Бобров

Девятый эпизод "Звездных войн" может стать самым продолжительным во всей космической саге. Об этом сообщает Collider со ссылкой на собственные источники.

Длительность фильма, получившего в российском прокате название "Звёздные Войны: Скайуокер. Восход", составит 2 часа и 35 минут, что на три минуты больше чем в предыдущей картине - "Звёздные войны: Последние джедаи".

Фото: youtube.com/ GameofThrones
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Как пишет CNBC, новой части франшизы уже удалось установить один рекорд еще до начала показа. В первый час было продано на 45% больше билетов, чем за аналогичный период для блокбастера "Мстители: Финал", ранее удерживавшего пальму первенства в этом показателе.

Таким образом, если информация о продолжительности фильма подтвердится, в копилке рекордов "Звездных войн" будет уже два трофея на старте.

Премьера финала третьей трилогии стартует в кинотеатрах 19 декабря.

Свежий финальный трейлер девятого эпизода - здесь.

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