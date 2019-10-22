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Вышел финальный трейлер девятого эпизода "Звездных войн"

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    22.10.2019, 11:13
Текст:   Козьма Лоханкин

В Сети появился финальный трейлер девятого эпизода "Звездных войн".

Фото: kinopoisk.ru
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Ролик фильма, который в российском прокате будет называться "Звёздные Войны: Скайуокер. Восход" и станет завершающей частью новой трилогии, в основном посвящён грядущим приключениям Рей (Дейзи Ридли).

И, конечно, не обходится без активной эксплуатации ностальгических чувств фанатов. Помимо прочего, в ролике вновь появляется Кэрри Фишер, скончавшаяся в 2016 году. Кстати, вчера, в день публикации трейлера, она могла отметить 63-летие.

Напомним, по признанию Джей Джей Абрамса, кончина Фишер сильно изменила сюжет финального эпизода.

Премьера заключительной части саги состоится 19 декабря.

Первый трейлер можно посмотреть здесь.

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