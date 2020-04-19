Звезда "Чернобыля" пополнит каст нового сериала по "Звездным войнам"

Шведский актер Стеллан Скарсгорд, воплотивший образ Бориса Щербины в мини-сериале "Чернобыль", почти заключил соглашение с Lucasfilm, в результате которого он может пополнить каст нового сериала "Кассиан Андор" для сервиса Disney+. Об это сообщает Variety.

Проект должен стать приквелом картины "Изгой-один. Звёздные войны: Истории". В нем будет рассказана предыстория титульного персонажа Диего Луны. Студия позиционирует шоу как "захватывающий шпионский триллер".

Стеллан Скарсгорд - отец большого актерского семейства - среди пяти его сыновей наиболее известными можно назвать Александра ("Большая маленькая ложь") и Билла (клоун Пеннивайз из дилогии "Оно").

Не исключено, что в очередном спин-оффе спин-оффа знаменитой космической саги ему будет отведена роль наставника главного героя.

Изначально премьера "Кассиана Андора" была намечена на 2021 год, но пока неизвестно, повлияла ли пандемия коронавируса на его производство.