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Звезда "Чернобыля" пополнит каст нового сериала по "Звездным войнам"

Новости
    19.04.2020, 15:30
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Шведский актер Стеллан Скарсгорд, воплотивший образ Бориса Щербины в мини-сериале "Чернобыль", почти заключил соглашение с Lucasfilm, в результате которого он может пополнить каст нового сериала "Кассиан Андор" для сервиса Disney+. Об это сообщает Variety.

Фото: www.kinopoisk.ru
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Проект должен стать приквелом картины "Изгой-один. Звёздные войны: Истории". В нем будет рассказана предыстория титульного персонажа Диего Луны. Студия позиционирует шоу как "захватывающий шпионский триллер".

Стеллан Скарсгорд - отец большого актерского семейства - среди пяти его сыновей наиболее известными можно назвать Александра ("Большая маленькая ложь") и Билла (клоун Пеннивайз из дилогии "Оно").

Не исключено, что в очередном спин-оффе спин-оффа знаменитой космической саги ему будет отведена роль наставника главного героя.

Изначально премьера "Кассиана Андора" была намечена на 2021 год, но пока неизвестно, повлияла ли пандемия коронавируса на его производство.

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