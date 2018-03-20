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Звезды фильмов фон Триера сыграют в сериале про Чернобыль

Новость 20.03.2018, 15:40 | Текст: Олег Усков
Фото: AP Photo/Andrew Medichini; AP Photo/Alvaro Barrientos
Фото: AP Photo/Andrew Medichini; AP Photo/Alvaro Barrientos

В  касте предстоящего сериала канала HBO про Чернобыль - пополнение. Как сообщает Deadline, подключились актеры Стеллан Скарсгард и Эмили Уотсон.

Шведа Скарсгарда мы знаем по пяти фильмам фон Триера, начиная с "Рассекая волны" и включая "Нимфоманку", "Меланхолию", "Танцующую в темноте", и роли Селвига в "Торе" и "Мстителях". Англичанку Уотсон - по второму "Кингсману", "Защите Лужина", "Анне Карениной". Отметим, что одна из первых ролей Уотсон была в той самой мелодраме фон Триера "Рассекая волны".

Фото: Richard Shotwell/Invision/AP
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Лаконично названный "Чернобыль" (Chernobyl) - проект HBO и Sky, заявленный как мини-сериал на пять эпизодов. В центре - "правда о событиях на АЭС в 1986 году".

Обещано "шоу об отваге мужчин и женщин, самопожертвование которых спасло Европу от невообразимого бедствия".

В главной роли - британский актер Джаред Харрис (Мориарти из "Шерлока Холмса" Ричи), который сыграет Валерия Легасова, ученого, направленного Кремлем для расследования обстоятельств инцидента.

Скарсгард сыграет заместителя Председателя Совета министров СССР Бориса Щербину, одного из создателей советского нефтегазового комплекса, возглавившего комиссию по расследованию в первые часы. И оказавшегося в ловушке, зажатым, с одной стороны, клещами системы, которой он служит, с другой - будучи вынужденным наблюдать за чудовищными человеческими потерями, которые несла ликвидация последствий аварии.

Уотсон сыграет Ульяну Хомюк, физика-ядерщика. Ей поручено докопаться до причин катастрофы и сделать все, чтобы такое не повторилось.

Режиссер - швед Юхан Ренк ("Во все тяжкие", "Ходячие мертвецы", "Викинги", клипы Мадонны и Боуи). Сценарист - Крэйг Мазин (серии "Мальчишник", "Очень страшное кино").

Съемки вот-вот начнутся в Литве. Дата премьеры "Чернобыля" еще не названа.

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Фото: Richard Shotwell/Invision/AP
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