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Тайка Вайтити снимет фильм по "Звездным войнам"

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    04.05.2020, 20:48
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Новозеландский режиссёр Тайка Вайтити снимет фильм по вселенной "Звёздных войн".

Фото: kinopoisk.ru
У сериала "Благие знамения" появился "спецвыпуск" про коронавирус

Об этом сообщается на официальном сайте starwars.com.

Обладатель "Оскара" за "Кролика Джоджо", известный также по "Реальным упырям", фильму "Тор: Рагнарёк" и сериалу из SW-вселенной "Мандалорец", напишет и сценарий - в соавторстве с Кристи Уилсон-Кернс ("1917", сериал "Страшные сказки").

Других подробностей о проекте пока нет.

Кроме того, объявлено о старте работы над ещё одним сериалом по "Звёздным войнам". Безымянным пока шоу займётся Лесли Хэдланд ("Матрёшка"). Ранее, напомним, сообщалось о "женском" сериале по миру саги - может быть, это как раз он.

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