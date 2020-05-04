Тайка Вайтити снимет фильм по "Звездным войнам"

Новозеландский режиссёр Тайка Вайтити снимет фильм по вселенной "Звёздных войн".

Об этом сообщается на официальном сайте starwars.com.

Обладатель "Оскара" за "Кролика Джоджо", известный также по "Реальным упырям", фильму "Тор: Рагнарёк" и сериалу из SW-вселенной "Мандалорец", напишет и сценарий - в соавторстве с Кристи Уилсон-Кернс ("1917", сериал "Страшные сказки").

Других подробностей о проекте пока нет.

Кроме того, объявлено о старте работы над ещё одним сериалом по "Звёздным войнам". Безымянным пока шоу займётся Лесли Хэдланд ("Матрёшка"). Ранее, напомним, сообщалось о "женском" сериале по миру саги - может быть, это как раз он.