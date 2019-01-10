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Вышел трейлер многосерийной черной комедии "Матрешка"

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    10.01.2019, 11:38
Текст:   Генри Достоевский
Фото: youtube.com/ Netflix Фото: youtube.com/ Netflix
Фото: youtube.com/ Netflix

Климакофобия и масса неоновых смертей - в трейлере чернокомедийного сериала "Матрешка".

Пребывающий везде и всюду стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер многосерийной черной комедии о девушке во временной беде от авторов "Силиконовой долины" и "Парков сезонов и отдыха".

В центре истории - молодая женщина из Нью-Йорка по имени Надя, отправляющаяся на вечеринку, которая оборачивается жутким кошмаром - она вынуждена с убийственными травмами заново переживать этот "счастливый день смерти" вновь и вновь, пока не поймет, что стоит за этим.

Фото: youtube.com/ Netflix
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Среди сценаристов и режиссеров Лесли Хэдланд ("Смертельное влечение", "Блант говорит") и Джейми Бэббит ("Силиконовая долина", "Диета из Санта-Клариты"). В команду создателей вошла Эми Полер ("Парки и зоны отдыха", "Монстры против пришельцев", "Головоломка").

В главной роли - мелькающая на экранах с малых лет лесби-икона Наташа Лионн ("Оранжевый - хит сезона", "Дом страха", "Детройт - город рока", "Серая зона", франшиза "Американский пирог"), "Антирождение"), которая выступила сорежиссером и сосценаристом шоу.

Первый сезон, состоящий из восьми эпизодов, появится на платформе Netflix 1 февраля.

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