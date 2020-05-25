"Отряд самоубийц" может получить режиссерскую версию

После успеха кампании #ReleaseTheSnyderCut поклонники кинокомиксов DC запустили в Сети новую - #ReleaseTheAyerCut.

Она очень похожа на предыдущую. В фанатском сообществе есть теория, что "Отряд самоубийц" вышел настолько скомканным и неудачным не по вине режиссера и сценаристов, а из-за продюсеров и боссов Warner Bros., которые полностью перекроили ленту на свой лад, лишили ее мрачной атмосферы и напихали неуместных шуточек.

Возможно, хештег бы очень быстро был забыт и растворился в интернете, если бы активность не проявил и сам Дэвид Эйр, постановщик картины. Он сообщил, что рад подобной инициативе, но от него, к сожалению, ничего не зависит, потому что подобные решения принимаются руководством киностудии.

Через некоторое время в Twitter-аккаунте конгломерата AT&T, к которому относится Warner, появилось оптимистичное заявление о том, что "возможно всё, нужно лишь немного магии".

Вероятно, в случае успеха Snyder Cut на HBO Max очередь дойдет и до режиссерской версии "Отряда самоубийц".

В этой истории есть всего одна небольшая загвоздка. И связана она, скорее всего, с тем, что у фанатского комьюнити достаточно "короткая" память. Дело в том, что "Отряд самоубийц" уже выпускался в специальном издании - называлось оно расширенным. Вот только большой радости поклонникам так и не принесло.

Напомним, в производстве находится новый "Отряд самоубийц", который снимает Джеймс Ганн. Фильм решено сделать не сиквелом, а перезапуском. Премьера намечена на 6 августа 2021 года.