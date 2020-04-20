Режиссер "Отряда самоубийц" извинился за сексуальность Харли Квинн

Американский режиссер Дэвид Эйр ответил на критику его картины "Отряд самоубийц" за "излишнюю сексуализацию" образа Харли Квинн. По мнению фанатов, ее женская природная притягательность эксплуатировалась на протяжении всего хронометража.

По информации издания Comicbook, на финальном этапе производства постановщик был практически отстранен от финального монтажа и почти лишен творческого контроля.

В свое оправдание постановщик написал следующее: "К сожалению, ее сюжетную линию сильно покромсали. Во многом это был именно ее фильм. Знаете, я пытался. Сделал образ Харли, отталкиваясь от комиксов".

Кроме того, он посетовал на то, что в киноиндустрии все стали заложниками современных трендов: "Сейчас все обращается в политику. Все. Я же просто хочу делать развлекательное кино. Я буду стремиться к лучшему".

Напомним, вслед за "Отрядом самоубийц", который было сложно назвать успешным проектом, героиня Марго Робби появилась в "Хищных птицах", определенно ставших прокатной катастрофой для Warner Bros. В результате дальнейшая судьба бывшей подружки Джокера в настоящий момент неизвестна - есть версия, что эта роль отойдет к другой, более молодой актрисе.