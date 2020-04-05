Режиссер "Хищных птиц" объяснила, почему фильм провалился в прокате

Режиссер "Хищных птиц" Кэти Янь в большом интервью изданию The Hollywood Reporter рассказала, в чем она видит основные причины громкого провала картины.

"Я знаю, что у студии были действительно большие надежды на этот фильм - как и всех нас. То, что проект возглавляла женщина, накладывало еще больше обязательств, и я разочарована результатом, который показал, что мы пока еще не готовы к таким вызовам", - начала свою мысль Кэти.

"Для меня как для цветной женщины-режиссера это было дополнительным бременем", - посетовала Янь.

"Я думаю, что можно по-разному интерпретировать успех или провал того или иного фильма, каждый волен делать выводы самостоятельно", - резюмировала свой ответ постановщица.

Напомним, фильм о похождениях подружки Джокера стал наименее прибыльным проектом среди всех адаптаций комиксов DC.

Сборная солянка второстепенных женских персонажей по задумке Warner Bros. должна была вывести героиню Марго Робби на новый уровень, в итоге, Харли Квинн в будущих экранизациях может быть переосмыслена, а сыграет ее более молодая актриса.

Из-за пандемии коронавируса и низких сборов лента вышла в цифровом виде раньше положенного - "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" уже можно посмотреть на основных онлайн-площадках.