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Режиссер "Хищных птиц" объяснила, почему фильм провалился в прокате

Новости
    05.04.2020, 20:29
Текст:   Богдан Бобров

Режиссер "Хищных птиц" Кэти Янь в большом интервью изданию The Hollywood Reporter рассказала, в чем она видит основные причины громкого провала картины.

Фото: kinopoisk.ru
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"Я знаю, что у студии были действительно большие надежды на этот фильм - как и всех нас. То, что проект возглавляла женщина, накладывало еще больше обязательств, и я разочарована результатом, который показал, что мы пока еще не готовы к таким вызовам", - начала свою мысль Кэти.

"Для меня как для цветной женщины-режиссера это было дополнительным бременем", - посетовала Янь.

"Я думаю, что можно по-разному интерпретировать успех или провал того или иного фильма, каждый волен делать выводы самостоятельно", - резюмировала свой ответ постановщица.

Напомним, фильм о похождениях подружки Джокера стал наименее прибыльным проектом среди всех адаптаций комиксов DC.

Сборная солянка второстепенных женских персонажей по задумке Warner Bros. должна была вывести героиню Марго Робби на новый уровень, в итоге, Харли Квинн в будущих экранизациях может быть переосмыслена, а сыграет ее более молодая актриса.

Из-за пандемии коронавируса и низких сборов лента вышла в цифровом виде раньше положенного - "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" уже можно посмотреть на основных онлайн-площадках.

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