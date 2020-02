Харли Квинн решительно порывает с Джокером, так как Джокер - вот неожиданность! - токсичный абьюзер и к тому же присваивал себе все заслуги Харли, ни в грош ее не ставя. О чем громогласно объявляет посредством имеющего символическое значение взрыва на химзаводе. Долой оковы патриархата (в виде кулончика с буковкой J), да здравствует независимость. Вперед навстречу свободной жизни. Где, однако, не все так безоблачно. Поскольку если раньше Харли безнаказанно могла наносить увечья и причинять ущерб направо и налево, пользуясь статусом неприкосновенной любовницы короля преступного мира, - что регулярно и делала - то теперь все, кому были нанесены увечья или причинен ущерб, жаждут мщения. А таковых полгорода легко наберется.

Расставание с Джокером в контексте развития многострадальной вселенной DC было столь же очевидной необходимостью, как и "сольный" фильм Харли Квинн. Джокер в исполнении Джареда Лето никому не понравился, признан худшим в истории, проклят и навеки предан забвению. Тогда как Харли Квинн в исполнении Марго Робби, наоборот, "Отряд самоубийц" украсила одинаково яркими гардеробом, харизмой и макияжем. Чуть ли не единственное светлое пятно во всем этом "Отряде самоубийц". Ну а кто там еще чем-то в положительном смысле запомнился? Уилл Смит? Мужик с огнем из рук? Какой-то звероящер? Да не смешите.

Про "Хищных птиц" более-менее все было понятно еще по трейлерам. Да и по оригинальному названию - Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn. И хотя слово "эмансипация" в подзаголовке у нас при локализации стыдливо заменили, в самом фильме эмансипацию никуда не спрячешь, она так и лезет отовсюду. Команда девушек лупит мужиков по причинным местам под бодрую гитарную музычку с женскими визгами и навязчивые комментарии в духе актуального феминистического дискурса, то есть никаких сюрпризов в концептуальном плане, чего ждали, то и получили.

Харли Квинн, помимо того, что является основным действующим лицом, выступает рассказчицей, подражая одновременно Дэдпулу и другой героине Робби - Тоне Хардинг из "Тони против всех". Особенно в первой части фильма, когда она сбивчиво излагает предысторию, ведущую к завязке. Хаотично мелькают события и краткие биографии персонажей, причем каждый женский персонаж, естественно, несчастлив из-за мужиков по-своему. Рваная хронология немного сбивает с толку, но на самом деле все, в сущности, элементарно. И напоминает фильмы Гая Ричи - местами даже очень сильно.

Злодей, босс мафии, сыгранный Юэном МакГрегором - МакГрегор, как обычно, прекрасен - стремится заполучить огромный бриллиант, который по невероятному стечению обстоятельств попадает в пищеварительную систему одного чрезвычайно прыткого организма ("открой собаку"). А ряд женщин, чьи судьбы так или иначе пересекаются с судьбой злодея, в итоге кооперируются, чтобы его одолеть. Среди них, кроме Харли Квинн, - черная женщина-коп, черная певица-каратистка с нечеловеческими вокальными данными, маленькая азиатка-воровайка и загадочная убийца с арбалетом.

Стилизация под лучшие образцы криминальных экшн-комедий - тут и аллюзия на знаменательную сцену с мертвым Беном Аффлеком из "Козырных тузов" в том числе, - присыпанная нахальным дэдпуловским юмором, высмеивающим штампы, и эстетикой девчачьих клипов 90-х от Spice Girls до No Doubt, дается "Хищным птицам" неплохо. И провисание в середине, и суматошное кульминационное побоище, поставленное откровенно неряшливо (притом что до этого мы имеем удовольствие наблюдать несколько отличных фейерверков насилия), вполне простительны. И "взрослый" рейтинг, которым таки отважились снабдить картину, радует, несмотря даже на то, что Харли Квинн из лежащих перед ней на полке бензопилы и биты, повинуясь канону, выбирает биту.

Но ведь нельзя ж вот так взять и сделать кинокомикс в стилистике разудалой криминальной комедии с ватагой супергероинь на главных ролях, при этом не напоминая ежеминутно, что все мужики - негодяи. Немыслимо. А что Харли Квинн в "Отряде самоубийц" умудрялась и без всего этого быть крутой сама по себе и уже достаточно эмансипированной - равноправным участником отряда, чуть ли не лидером, - так подумаешь. Эмансипации много не бывает. Нет предела эмансипации.

Другое дело, что все могло сложиться иначе, и покажи "Отряд самоубийц" в прокате удовлетворительный результат, смотрели бы мы сейчас, как Джокер и Харли живут долго и счастливо традиционной ячейкой - по крайней мере, соответствующий фильм был в свое время анонсирован. Высокопоставленным людям, которые выгнали Джареда Лето и вложились в заряженных феминистическим посылом "Хищных птиц", безразлично, какие ценности продвигать, консервативные или прогрессивные, лишь бы они конвертировались в твердую валюту. Стоит об этом всегда помнить.

3.5